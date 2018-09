Mehrfamilienhaus in Naturnähe

Die Lage des neuen Mehrfamilienhauses Am Weinberg/Ecke Hohefeldstraße in Gifhorn ist ein Traum. Fußläufig von der Innenstadt erreichbar, erhebt sich diese Anhöhe, an dessen Fuß die Ursprünge der Bauernsiedlung Gifhorns vermutet werden. Es ist, als wäre man an diesem Ort neben dem zum Park...