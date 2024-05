Wolfsburg. Die Frauen des TV Jahn Wolfsburg bekommen gegen Spitzenreiter Nordhorn zwei Matchpunkte geschenkt.

Die Erwartungen haben die Tennisspielerinnen des TV Jahn Wolfsburg weit übertroffen. Dass es im Heimspiel gegen den TV Sparta 87 Nordhorn eine Niederlage gab, schockte bei den Gastgeberinnen niemanden. Vielmehr erfreuten sich die Wolfsburgerinnen daran, dem Nordliga-Spitzenreiter bei der 3:6-Niederlage drei Matchpunkte abgenommen zu haben. Das Ziel Viertliga-Verbleib hat der TVJ weiterhin fest im Visier.

Große Reden zu schwingen, ist nicht der Stil der Jahn-Tennisspielerinnen. Vor dem Duell mit Meisterschaftsfavorit Nordhorn hatten die Wolfsburgerinnen auf Kampfansagen verzichtet. „Es wird verdammt schwer. Der TV hat beeindruckende Ergebnisse erzielt“, hatte Jahn-Kapitänin Lisa Alaimo gesagt. „Wir werden alles versuchen, aber die Ausgangslage ist eindeutig.“ Den Heimvorteil hatte Alaimo als Faktor ausgemacht, den die Wolfsburgerinnen würden nutzen können. Tatsächlich fiel der ins Gewicht. Denn die lange Anreise nach Wolfsburg nahm der Nordhorner Tross nur zu fünft in Angriff – zu einem Heimspiel wäre Sparta vermutlich vollbesetzt angetreten.

So gingen die Gastgeberinnen mit einem 2:0-Vorsprung in die Partie. Doch die beiden Bonus-Punkte sollten nicht die einzigen bleiben, die der TV Jahn gegen den designierten Meister einfahren würde. Jahn-Mannschaftsführerin Alaimo sorgte mit einem glatten 6:0, 6:1-Erfolg an Position 4 für den dritten Matchpunkt, den Wolfsburg verbuchen durfte.

Ihre Teamkollegen waren weniger erfolgreich. Leonie Münnich unterlag im Topspiel mit 0:6, 1:6. Auch Hannah Preußner (1:6, 0:6) und Laura-Sophie Schomburg (0:6, 1:6) gewannen nicht mehr als ein Spiel. Charlotte Wagner kam auf immerhin zwei (2:6, 0:6).

Nur eines der drei angesetzten Doppel wurde zu Ende gespielt. Die dritte Paarung fiel aus, weil Nordhorn kein volles Team aufbot, im ersten Doppel musste das Heimteam aufgeben – Jahns Nummer 1 Münnich verletzte sich. Im zweiten Doppel sahen die Jahn-Fans ein Heim-Duo, das sich entschlossen wehrte und um den vierten Matchpunkt kämpfte. Preußner/Alaimo fehlte nicht viel und das Wolfsburger Doppel hätte den Favoriten in einen Match-Tiebreak gezwungen. Doch die Wolfsburgerinnen gaben den zweiten Satz knapp im Tiebreak ab (4:6, 6:7).