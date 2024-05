Wolfsburg. Für den WSV bleibt die Abstiegsgefahr nach dem 2:3 gegen Lupo II akut. Vorsfelde II verliert zwar nicht das Spiel, aber den Trainer.

Der WSV Wendschott muss bis zum letzten Spieltag zittern! Gegen die Reserve von Lupo Martini Wolfsburg musste sich der WSV geschlagen geben. Da hilft es auch nicht, dass der VfB Fallersleben Wendschotts direktem Konkurrenten keine Punkte überlassen hat. Die Abstiegsgefahr bleibt akut für die Gelb-Schwarzen.

WSV Wendschott – Lupo Martini Wolfsburg II 2:3 (2:1). Tore: 1:0 Leusmann (11.), 1:1 Volanti (29.), 2:1 Millemaci (42.), 2:2 Albanese (59.), 2:3 Menendez (84.).

Der WSV musste im Kampf um den Klassenerhalt einen herben Rückschlag hinnehmen. „Dabei sind wirklich sehr gut ins Spiel gekommen. Die erste Hälfte war megastark von uns“, meinte WSV-Trainer Giuseppe Millemaci. In der zweiten Hälfte habe aber seine Mannschaft „zwei Fehler zu viel gemacht. Die wurden sofort bestraft.“ Nach dem Rückstand drängten die Hausherren auf den Ausgleich, Marcel Krassow scheiterte aber am Pfosten, und weitere gute Gelegenheiten blieben ebenfalls ungenutzt. Bitter für den WSV! Mit einem Sieg gegen die Lupo-Reserve wäre der Klassenerhalt nämlich fix gewesen für die Wendschotter. Nun müssen die fehlenden Punkte am letzten Spieltag in Isenbüttel eingefahren werden. Der WSV-Trainer betont: „Wir haben den ersten Matchball nicht genutzt, aber wir haben noch immer alles in der eigenen Hand!“

SV Groß Oesingen – SV Reislingen-Neuhaus 6:2 (2:1). 0:1 Schmidt (12.), 1:1 Menzendorf (21.), 2:1 Staschik (25.), 3:1 Seidel (54.), 4:1 Seidel (56.), 5:1 Wiegmann (66.), 5:2 Lang (71.), 6:2 Wiegmann (90.).

Die Luft beim SVR scheint wirklich raus zu sein. Das hätte man auch beim bereits abgestiegenen Gastgeber erwarten können, doch der wollte sich in seinem vorerst letzten Bezirksliga-Spiel vernünftig von seinen Zuschauern verabschieden. Reislingen wurde im zweiten Durchgang von Groß Oesingen überrannt. Während für Groß Oesingen die Saison nun beendet ist, müssen die Reislinger nächste Woche noch mal ran. Oder besser gesagt: Sie dürfen noch mal und bekommen noch einmal die Chance, sich mit einem guten Ergebnis in die Sommerpause zu verabschieden.

SV Calberlah – SSV Vorsfelde II 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Wagner-Reyes (28.), 1:1 Linke (40.), 1:2 Mokry (49.), 2:2 J. Plagge (58.).

Sebastian Wagner-Reyes brachte seinen SSV an alter Wirkungsstelle per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Calberlahs Innenverteidiger Justus Linke glich aber kurz nach der Pause nach einer Standardsituation aus. Dieses Szenario sollte sich im zweiten Durchgang wiederholen, allerdings mit einem anderen Protagonisten. Doch zunächst brachte Marcel Mokry die Eberstädter wieder in Front (49.). Es war dann aber wieder ein ruhender Ball, nach dem Calberlah jubeln durfte. Dieses Mal war Julian Plagge der Torschütze. Über die zwei Standardgegentore ärgerte sich SSV-Coach Leon Schröder sehr, über sich selbst aber noch mehr. „Nach dem Spiel habe ich meine Emotionen gegenüber dem Schiedsrichter einfach nicht im Griff gehabt und von ihm für meine Aussage die rote Karte bekommen. Das darf mir nicht passieren und tut mir unendlich leid.“

Leid tat ihm auch, dass er schon vor Anpfiff des zweiten Durchgangs dreimal verletzungsbedingt hatte wechseln müssen. Das Spiel sei aber auch so von überschaubarer Qualität gewesen. Schröder: „Man hat beiden Teams angemerkt, dass sie nicht so richtig wollten. Es war kein gutes Spiel von beiden Seiten.“

Der SSV Vorsfelde II (re. Ronny Sarstedt, 2. v. l. Rick Bewernick) und der SV Calberlah (li. Justus Linke, 2. v. r. Phil Sokolowski) trennten sich nach 90 schwachen Minuten 2:2-unentschieden. © regios24 | Michael Uhmeyer

TSV Ehmen – FC Brome 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Raue (14.), 1:1 M. Chabaan (40.), 2:1 Raue (90.+1).

„Zwischen der 60. und 80. Minute war es ein offener Schlagabtausch. Es ging hoch und runter. Dann ging Brome aber ein bisschen die Kraft aus“, berichtete Antonio Renelli, der Trainer des TSV Ehmen. Im ersten Durchgang habe es zeitweise ausgesehen wie beim Handball. „Brome stand extrem tief und kompakt.“ Die Ehmer versuchten durch viele Spielverlagerungen von links nach rechts, wie beim Handball halt, Lücken zu reißen oder über die Außenbahn vorzustoßen. Das gelang ihnen auch zweimal bei den Treffern von Marco Raue. Von Brome hingegen kam aus dem Spiel nicht viel, nur bei Standards waren die „Burgherren“ brandgefährlich. Renelli: „Da musste unser Keeper drei-, viermal parieren.“ Ansonsten aber waren die Ehmer in puncto Ballbesitz und Torchancen den Bromern überlegen.

TSV Hehlingen – SV Gifhorn 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Spillecke (10.), 1:1 Kumher (54.), 2:1 Kumher (62.), 3:1 Pörner (78.).

Die Hehlinger gerieten relativ früh in Rückstand durch einen Treffer von Tim Spillecke. Diesem Rückstand rannte das Team auch bis zur 54. Minute hinterher. Dann aber traf Merten Kumher erst zum Ausgleich (54.) und kurz darauf auch zur Führung (62.). Das wollten sich die Gifhorner natürlich nicht gefallen lassen, doch Maik Pörner beendete die Bemühungen der Gäste durch das 3:1 in der 78. Minute. TSV-Trainer Normen Schubert fasste zusammen: „In der ersten Hälfte hat uns die Durchschlagskraft gefehlt, aber im zweiten Durchgang war es wesentlich besser. Wir haben richtig guten Fußball gespielt.“ Der Trainer freute sich darüber, dass Pörner es war, der den entscheidenden Treffer erzielt hatte. „Der Junge betreibt immer einen so großen Aufwand. Es ist schön, dass er sich dafür endlich mal belohnt hat.“

FC Schwülper – VfB Fallersleben 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Hahn (10.), 0:2 Pollak (35.), 1:2 Müller (54.). Gelb-Rot: Müller (77., FC).Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten übernahmen die Gäste doch recht früh das Kommando und belohnten sich in Form des Führungstreffers durch Guillaume Hahn. Schwülper lief für eine gewisse Zeit nur hinterher, befreite sich dann aus der Umklammerung. Im Stile eines Meisters schlug Fallersleben genau in dieser Phase zu, Dennis Pollak blieb im Eins-gegen-Eins mit FC-Torwart Till Stengel cool.

Die zweite Halbzeit gehörte indes klar dem Kellerkind, das in Person von Dominik Müller schon früh ein Lebenszeichen sendete. Weil die Hausherren ihre Möglichkeiten ausließen und sich rund eine Viertelstunde selbst schwächten – Müller sah wegen Meckerns Gelb und Gelb-Rot –, entführten die Fallersleber dennoch alle drei Punkte. „Wir hatten in der ersten Halbzeit deutlich mehr vom Spiel. In der zweiten kommt Schwülper mit einem Sonntagsschuss zurück“, sagte VfB-Trainer Lars Ebeling, der anmerkte: „Generell war die zweite Halbzeit ein bisschen dürftig von uns.“

