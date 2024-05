Fallersleben/Wendschott. Dabei könnte Bezirksliga-Meister VfB Fallersleben beim FC Schwülper das Zünglein an der Waage sein. WSV gegen Lupo Martini II.

Zwei Entscheidungen stehen bereits fest in der Fußball-Bezirksliga – der SV Groß Oesingen steigt in die Kreisliga ab, der VfB Fallersleben ist nach dem Sieg in Ehmen (2:1) vor zwei Wochen die Meisterschaft nicht mehr aus den Händen zu reißen. Und ausgerechnet der frisch gebackene Landesliga-Aufsteiger kann am vorletzten Spieltag zum Zünglein an der Waage werden, wenn es um die letzte Entscheidung in dieser Spielzeit geht...

WSV Wendschott – Lupo Martini Wolfsburg II (So., 15 Uhr). „Natürlich hoffen wir, dass Fallersleben am Sonntag in Rothemühle auch gewinnt“, sagt WSV-Trainer Giuseppe Millemaci mit einem Schmunzeln. Wäre dies der Fall, und der Konkurrent FC Schwülper würde gegen den Meister verlieren, dann wären die Schwarz-Gelben mit einem gleichzeitigen Heimsieg gerettet. „Wir schauen aber in erster Linie nur auf uns“, stellt Millemaci heraus.

Als Mutmacher diene die aktuell ansteigende Formkurve seines Teams: Beim TSV Hehlingen (1:0) und bei der SV Gifhorn (4:2) gab‘s zuletzt zwei starke Auswärtssiege. Der Trainer der Hausherren ist sich sicher: „Wir können Lupo II mit einer breiten Brust empfangen.“ Auch personell könne er aus dem Vollen schöpfen, so Millemaci.

Ein Spaziergang wird die Begegnung mit dem Oberliga-Unterbau Lupos jedoch nicht – „das wird schon eine echte Mammut-Aufgabe“. Der Gast verfüge über viele junge, talentierte Spieler. „Ich habe mir Lupo beim 2:3 gegen den TSV Ehmen angesehen. Dort haben sie unglücklich verloren“, berichtet Millemaci und schiebt nach: „Die Mannschaft ist sehr laufstark, dynamisch und wild. Schon seit vielen Jahren wird dort eine sehr gute Arbeit gemacht.“

Rechenspiele gibt es vor dem Fernduell um den Liga-Verbleib mit den Schwülperanern indes keine. Die Ausgangslage ist klar: Der WSV hat derzeit zwei Punkte Vorsprung und somit die eindeutig besseren Karten im Schlusssport. „Wir haben es selbst in der Hand und wollen unsere Spiele gewinnen“, gibt der Chefcoach der Wendschotter vor.

FC Schwülper – VfB Fallersleben (So., 15 Uhr). Nach dem Schlusspfiff des Derbys beim TSV Ehmen brachen beim VfB alle Dämme – das große Ziel Meisterschaft war endlich in trockenen Tüchern. Es ist daher nur menschlich, dass eine große Portion Anspannung von der Elf aus der Hoffmannstadt abfällt. Dennoch will sich im Lager des VfB nach dem Spiel beim FC keiner mit Begriffen wie Wettbewerbsverzerrung auseinander setzen. „Der Fairness halber darfst du nichts abschenken“, mahnt Meister-Coach Lars Ebeling.

Er richtet den Fokus derweil in erster Linie auf die Leistung seines Teams. „Wir wollen jetzt nicht mit zwei Niederlagen aus dieser Aufstiegssaison gehen. Im Großen und Ganzen wollen wir uns vernünftig aus der Spielzeit verabschieden“, zeigt Ebeling auf. Die Hausherren aus dem Papenteich sind in der Bringschuld, wollen sie die zwei Punkte Rückstand auf Wendschott noch aufholen, „deshalb erwartet uns dort auch nicht nur ein einfacher Sommerkick“.

Das Hinspiel endete mit 3:1 für den künftigen Landesligisten, auch im Rückspiel dürfte eine Energieleistung gefordert sein. Und für einige Akteure aus der zweiten Reihe, die bis dato noch nicht allzu oft zum Zuge kamen, besteht die Chance, sich auch mit Blick auf die kommende Spielzeit ins Rampenlicht zu spielen. Ebeling wird nämlich auf einigen Positionen durchwechseln. „Wir wollen ein gutes Spiel machen und dort gewinnen“, betont der Coach. Das Ziel: Mit einem weiteren „Dreier“ im Rücken die Feierlichkeiten fortsetzen.