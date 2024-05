Wolfsburg. Der Fußball-Oberligist verpflichtet Profi Malcolm Badu von Rot-Weiß Erfurt. Auch Lennert Hoffie von Schöningen steht als Neuzugang fest.

Die Gerüchte sind bestätigt: Der Fußball-Oberligist Lupo Martini Wolfsburg hat den 26-jährigen Ex-Nationalspieler Malcolm Badu vom Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt verpflichtet. Auch Lennert Hoffie wurde – wie schon gestern von unserer Zeitung vermutet – am Donnerstagabend als Neuzugang von Lupo offiziell vorgestellt.

Über Moskau, Cottbus und Erfurt zurück nach Wolfsburg

Er ist ganz sicher schon jetzt der Königstransfer in diesem Sommer für Lupo Martini Wolfsburg. Malcolm Badu zog es 2019 von der U23 des VfL Wolfsburg zu Spartak Moskau. Zwei Spielzeiten verbrachte der offensive Flügelspieler in der russischen Hauptstadt, kam dort in der zweiten Mannschaft zu 24 Einsätzen (1 Tor).

Zur Spielzeit 2021/22 wechselte Badu zurück nach Deutschland in die Regionalliga Nordost, lief dort zwei Saisons als Stammkraft für den FC Energie Cottbus und zuletzt für Erfurt auf. Nun also die Rückkehr des Berufsfußballers im „besten Alter“ nach Wolfsburg in die Oberliga – und gleichzeitig die Abkehr vom Profitum. Badu erklärt: „Ich hatte in den letzten Jahren keine einfache Zeit, der Spaß ist etwas abhanden gekommen, und ich hoffe, ihn bei Lupo wiederzufinden.“

Es gab aber auch berufliche Gründe, warum Badu nicht weiter als Profi aktiv sein wollte. „Ich möchte mehr Zeit in mein Sportmanagement-Studium investieren, was aber nicht bedeutet, dass ich mich bei Lupo nur ausruhen werde! Aber die Schwerpunkte haben sich bei mir einfach ein wenig verlagert.“

Für Badu, der mit der VfL-U23 2019 Regionalliga-Meister geworden ist, gab es in Wolfsburg nur eine Anlaufstelle – das war Lupo. „Ich kannte Lupo noch aus den Duellen in der Regionalliga. Außerdem wäre Wolfsburg nach meiner Karriere so oder so meine Wahlheimat geworden.“ Zudem zog es auch seine Frau beruflich zurück in die Volkswagen-Stadt. Vieles sprach für Wolfsburg und für Lupo.

Mit Lupo-Coach Michele Rizzi wurde Badu Regionalliga-Meister

Sein künftiger Trainer Michele Rizzi war einst Badus Meister-Kapitän bei der U23 des VfL. Der 26-jährige Neuzugang sieht darin kein Problem, dass sein ehemaliger „Captain“ nun sein Coach ist. „Wenn mir vor vier Jahren einer gesagt hätte, dass Michele irgendwann mal Trainer sein wird, hätte ich das sofort unterschrieben. Er war als Spieler schon so wie einer, ein Taktikfuchs und sehr kommunikativ auf dem Platz.“ Auch Rizzi sieht in dieser Konstellation überhaupt kein Problem, da er ja für die meisten seiner Schützlinge bei Lupo für eine Spielzeit noch Mitspieler gewesen ist, bevor er zunächst Co- und dann Chef-Trainer bei den Kreuzheidern wurde.

Rizzi schwärmt von seinem neuen Allrounder, „der auf dem Feld jede Position spielen kann – außer Mittelstürmer und Innenverteidiger. Das gibt uns jede Menge Möglichkeiten.“ Auch charakterlich passe Badu hervorragend ins Lupo-Team. Rizzi: „Er ist ein richtig feiner Kerl, der immer 100 Prozent gibt – egal, ob im Spiel oder im Training. Er hat eine richtig gute Einstellung.“

Lennert Hoffie kommt im zweiten Anlauf zu Lupo

Der zweite Neuzugang ist Rizzi auch schon länger bekannt. „Ich kenne Lennert schon eine ganze Weile.“ Rizzi habe im letzten Jahr schon Interesse daran gehabt, den 25-jährigen zentralen Mittelfeldspieler von Schöningen zu Lupo zu lotsen. Da war der Kader aber schon komplett. In diesem Jahr ist durch die Pause von Rocco Tuccio (wir berichteten) im Zentrum ein Kaderplatz zu besetzen gewesen. Ein Match!

„Er ist ein sehr fleißiger Spieler, sehr laufstark. Und er bringt auch eine gute Körperlichkeit mit und haut auch mal dazwischen“, umreißt Rizzi kurz das Profil des Neuzugangs, der bei Staffelkonkurrent Schöningen zu den Stammkräften zählte. Der Coach sieht „sehr viel Potenzial bei ihm“, und Linksfuß Hoffie hofft, „gerade gegen den Ball noch etwas mitzubringen, was die spielstarken Jungs so noch nicht unbedingt mitbringen.“

Der Ur-Schöninger, der auch eineinhalb Spielzeiten für den SSV Vorsfelde aktiv war, freut sich auf sein neues Umfeld und auf eine junge Mannschaft, bei der er beim traditionellen „Jung gegen Alt“ mit 25 Jahren wohl schon zu „Alt“ gehören wird. Hoffie scherzt: „Das ist was ganz anderes als in Schöningen. Da habe ich als einer der jüngeren Spieler noch Tore getragen...“

Bei beiden Spielern seien die Verhandlungen sehr unkompliziert gewesen. „Sie hatten sofort richtig Lust darauf, bei uns Fußball zu spielen. Das hat man gleich gemerkt“, verrät Rizzi. Das spricht für den Verein, für das Team und für die gute Arbeit, die bei Lupo Martini geleistet wird.