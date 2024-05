Reislingen. Tennis-Nordliga: Die Wolfsburgerinnen sind im Heimspiel gegen den Meisterschaftsfavoriten klarer Außenseiter.

Punkte plant man beim TV Jahn Wolfsburg vor der Begegnung mit dem TV Sparta 87 Nordhorn nicht ein. Doch so deutlich wie gegen den TC an der Schirnau soll es vor heimischem Publikum nicht werden. Mindestens zwei, drei Matchgewinne peilen die Jahn-Tennisspielerinnen gegen den Nordliga-Spitzenreiter an – und vielleicht wird’s dann ja doch etwas mit der Überraschung.

Die Gäste aus Nordhorn sind klarer Meisterschaftsfavorit

Viel größer werden Herausforderungen in der aktuellen Nordliga-Saison nicht. Mit Sparta Nordhorn kommt die Mannschaft nach Wolfsburg, die vor der Spielzeit zuerst genannt wurde, wenn es um Meisterschaftsanwärter ging. Nach zwei Spieltagen lässt sich so viel sagen: Die Prognosen waren akkurat. Nordhorn hat sich mit Siegen über Harvestehude und den Club zur Vahr an die Tabellenspitze gesetzt. Der TV Sparta 87 ist auf Meisterschaftskurs. „So, wie die Nordhornerinnen bisher aufgetreten sind, sind sie der heißeste Meisterschaftskandidat“, sagt Jahn-Coach Milan Pesicka. „Die Mannschaft hat gezeigt, warum sie als Favorit in die Saison gegangen ist.“

TV Jahn kann als Außenseiter ohne Druck aufspielen

Wolfsburg hingegen hat bereits einmal klar die Grenzen aufgezeigt bekommen. Beim TC an der Schirnau in Kaltenkirchen setzte es eine deutliche 1:8-Klatsche. Gegen Nordhorn wird es mindestens genauso schwer werden, weshalb der Jahn-Trainer für die Begegnung mit dem Spitzenreiter als Ziel ausgibt: „Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen.“ Druck gebe es keinen, betont Pesicka. „Wir haben rein gar nichts zu verlieren, können nur positiv überraschen.“

Erfolg definiert sich gegen Nordhorn nicht in Sieg oder Niederlage. „Ein oder zwei Matchpunkte wären schon super“, sagt Pesicka. Denn: „Wir gehen in jedes einzelne Match als klarer Außenseiter.“ Läuft alles erwartungsgemäß, gibt’s ein 0:9 für den TV Jahn. „Selbst Topteams wie der Club zur Vahr haben deutlich gegen Nordhorn verloren“, merkt Pesicka. „Das ist keine Schande.“ Gleichzeitig erklärt der Trainer: „Wir werden alles daransetzen, Matchgewinne einzufahren.“

Helfen, die Begegnung halbwegs offen zu gestalten, soll auch wieder Tereza Vajsejtlova. Die Tschechin fehlte gegen Kaltenkirchen verletzungsbedingt. „Wenn Tereza rechtzeitig fit wird, ist sie eine Option“, sagt Pesicka. Weitere Änderungen in der Teamzusammensetzung sind nicht vorgesehen. „Wir treten an wie an den ersten Spieltagen.“ Heißt: Leonie Münnich, Hannah Preußner, Laura-Sophie Schomburg, Lisa Alaimo, Charlotte Wagner und Emilie Gaus stehen im Jahn-Aufgebot.