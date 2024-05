Reislingen. Tennis-Oberliga: TV Jahn Wolfsburg rechnet sich unter freiem Himmel mehr aus als beim 1:5 unterm Hallendach.

Keine Frage, den TV Jahn Wolfsburg erwartet ein schwieriges Heimspiel, wenn am Samstag ab 12 Uhr der TC Grün-Weiß Rotenburg in Reislingen aufschlägt. Doch überzogene Furcht vor dem Oberliga-Zweiten ist nicht angebracht. Die Jahn-Tennisspieler dürften bessere Chancen haben, als man ihnen nach Studium der Tabelle geben würde.

Krachend sind die Wolfsburger am ersten Spieltag gescheitert: 0:9-Pleite beim Oldenburger TeV II. Der Ligastart ging vollkommen daneben. Nicht ein Satzgewinn war dem TVJ vergönnt. Oldenburg spielte auf wie ein sicherer Aufsteiger. Doch nur vier Tage später war der TeV-Stern ausgebrannt. In Rotenburg setzte es eine 4:5-Niederlage. Ist der TC Grün-Weiß also noch eine Klasse besser als Oldenburg, erwartet Wolfsburgs Tennis-Asse die nächste Abreibung?

1:5-Niederlage in der Halle soll keine Aussagekraft haben

Ganz so einfach ist es nicht. Der Quervergleich mittels der Oldenburg-Partien hinkt. Denn die TeV-Reserve setzte gegen Wolfsburg und Rotenburg zwei völlig unterschiedliche Mannschaften ein. Zum Saisonauftakt bediente sich die Zweitvertretung beim Regionalliga-Team. Mit Alexander Meyer, Lasse Muscheites und Jan Heine liefen drei Spieler auf, die im Kader der Ersten stehen. Weil die jedoch spielfrei hatte, konnten sich die Topspieler gegen den TV Jahn Matchpraxis abholen. Rotenburg hatte es einfacher. Beim TC GW trat Oldenburg mit seinem Oberliga-Aufgebot an. Das Vorgehen des TeV ist gängige Praxis, verzerrt aber eindeutig den Wettbewerb. „Die Konstellation war ungünstig für uns“, kommentiert Jahn-Mannschaftssprecher Niklas Schulz. „Dass wir auf ein topbesetztes Oldenburg treffen, ist ärgerlich. Rotenburg hat anschließend seine Chance genutzt und gegen den TeV wertvolle Punkte eingefahren.“ Aussagekraft hat der Quervergleich keine.

Trotzdem sind die Wolfsburger in der Lage, die Chancen vor der Begegnung mit Rotenburg einzuschätzen. Das jüngste Duell ist kaum drei Monate her. Am fünften Nordliga-Spieltag der Hallen-Saison verloren die Wolfsburger mit 1:5 bei Grün-Weiß. Im „Rückspiel“ rechnet sich der TV Jahn mehr aus. „Wir sind anders aufgestellt“, betont Schulz. Julius Ziebart und Petr Vanicek standen im Winter nicht im Jahn-Kader, sind diesmal dabei. Schulz: „Mit ihnen sind wir stärker.“

Niklas Schulz erwartet Duelle auf Augenhöhe

Stark genug, um Rotenburg die zwei Punkte abzunehmen? „Es wird ganz eng“, meint Schulz. „Ich erwarte ähnlich wie gegen Cuxhaven offene Matches an allen Positionen.“ Nach der knappen 3:6-Niederlage beim SC Cuxhaven soll es gegen Rotenberg Zählbares geben, fordert der Teamsprecher. „Wir stehen unter Zugzwang. Unser Anspruch ist, die Begegnung mit Rotenburg zu gewinnen.“