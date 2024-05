Wolfsburg. Fußball-Oberliga: Eberstädter holen einen ehemaligen Akteur von Eintracht Braunschweig und ein Talent aus Rostock mit Lupo-Vergangenheit.

Die Saison ist gerade erst beendet, doch beim SSV Vorsfelde laufen die Planungen für die nächste Spielzeit schon auf Hochtouren. Der Fußball-Oberligist macht nun zwei Neuzugänge öffentlich. Einer davon hatte auch schon das Trikot von Eintracht Braunschweig an, beide aber waren mal für Lupo Martini aktiv.

Erst im Winter war der 19-jährige Linksverteidiger Florian Ohk von Vorsfeldes Staffelkonkurrenten Lupo Martini Wolfsburg zum Landesligisten MTV Gifhorn gewechselt. Dort bricht er aber nach einer Halbserie seine Zelte wieder ab und geht wieder hoch ins niedersächsische Oberhaus.

Ohk stammt aus dem Jugendbereich der Braunschweiger Eintracht, ist gut ausgebildet und wird der Mannschaft von SSV-Coach Alexander Strehmel in der Defensive als Innen- oder Linksverteidiger neue Optionen geben.

Der zweite Neuzugang des SSV ist Marc-Luca Ratajczak (20), der vom Oberligisten Rostocker FC nach Vorsfelde wechselt. Ratajczak kommt ebenfalls aus der Region, spielte in der U17 von Lupo Martini Wolfsburg und für die U19 von FT Braunschweig, ehe es ihn in den hohen Norden zog. Wie Ohk ist auch Ratajczak Verteidiger. Am wohlsten fühlt er sich im Abwehrzentrum.