Vorsfelde. Mit dem Spielen beim BSV Kickers Emden und beim Rotenburger SV geht die laufende Oberliga-Spielzeit zu Ende. Wichtiger Spieler verlängert.

Platz 5 soll es am Ende dieser Oberliga-Spielzeit sein für die Fußballer des SSV Vorsfelde. Aus eigener Kraft können die Eberstädter dieses Vorhaben allerdings nicht mehr erreichen. Aber sie können am Doppelspieltag zum Saisonfinale am Samstag (16 Uhr) bei Meister BSV Kickers Emden sowie am Pfingstmontag (16 Uhr) beim Rotenburger SV (16 Uhr) zumindest die beste Ausgangsposition hierfür herstellen. Derweil laufen die Personalplanungen für die kommende Saison im Hintergrund auf Hochtouren – und ein wichtiger Eckfeiler des Teams hat seinen Vertrag nun verlängert.

Justin Kick bleibt

Die Rede ist vom Stammtorhüter und Kapitän – Justin Kick. Er kam in der laufenden Serie in jeder Partie über die volle Distanz zum Einsatz und war einer der Garanten für den frühzeitigen Klassenerhalt der Grün-Schwarzen. Somit schob Vorsfeldes Nummer 1 auch der Anfrage der FSV Schöningen, die Kick selbst bestätigte, einen Riegel vor. „Ich freue mich sehr über seine Zusage, denn für mich ist er eindeutig der beste Torwart in der Oberliga“, lobt SSV-Coach Alexander Strehmel seinen Kapitän in höchsten Tönen.

Doch bevor es für Kick und den SSV-Tross erst einmal in die wohlverdiente Sommerpause geht, stehen noch zweimal 90 Minuten Oberliga-Fußball auf dem Programm. Den Anfang macht das Kräftemessen mit Meister und Aufsteiger Kickers Emden. „Der BSV hat eigentlich immer sehr viele Zuschauer. Aber auch dort haben wir nichts zu verschenken – denen werden wir das Leben sehr schwer machen“, stellt Strehmel klar.

Nur 48 Stunden liegen zwischen den Partien

Eine große Verschnaufpause gibt es für die Vorsfelder nicht, denn schon 48 Stunden später ertönt der Anpfiff des Spiels beim Rotenburger SV. Der Tabellen-16. steckt noch mitten im Abstiegskampf und wird alles in die Waagschale werfen. Strehmel merkt an: „Für mich ist das ein ganz wichtiges Spiel, weil es die letzte Begegnung der Spielzeit ist.“ Es gehe darum, mit welchen Eindruck sich seine Mannschaft in die Sommerpause verabschiede, so Vorsfeldes Cheftrainer. „Mit einem Erfolgserlebnis im Rücken startet es sich besser in die Saison 2024/25.“

Kleine Anekdote am Rande: Für SSV-Coach Strehmel kommt es am Samstag auch zum Wiedersehen mit einem ehemaligen Weggefährten, denn mit Emdens Meistertrainer Stefan Emmerling stand er für die SG Wattenscheid 09 in der Spielzeit 1994/95 in der 2. Bundesliga gemeinsam auf dem Feld.

juv