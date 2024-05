Wolfenbüttel. MTV Salzdahlum II und MTV Dettum liefern sich weiterhin ein heißes Rennen um den Titel in der 1. Fußball-Nordahrzklasse.

In Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse bleibt das Titelrennen spannend. Spitzenreiter MTV Salzdahlum II und Verfolger (mit zwei Punkten Abstand) MTV Dettum fuhren Siege ein. Damit ist die Entscheidung um die Meisterschaft und den Aufstieg auf den letzten Spieltag am kommenden Wochenende vertagt. Beim Tabellendritten SV Schladen, der nächstes Wochenende spielfrei ist, fiel der Saisonabschluss anders aus als erwartet, weil der „Dritten“ des MTV Wolfenbüttel noch während der ersten Halbzeit die Spieler ausgegangen waren.

SG Lucklum/Veltheim II – FC Blau-Gelb Asse II 7:2 (6:1). Tore: 0:1 Bajenski (14.), 1:1 Schäfer (15.), 2:1 Lorenz (28.), 3:1 Hoffmeister (31.), 4:1 Schäfer (43.), 5:1, 6:1 Matschewski (45.+1, 45.+2), 6:2 Tostmann (50.), 7:2 Lorenz (86.).

Nach dem Gegentreffer überrollten die Lucklumer ihren Gegner aus der Asse. Leon Schäfer und Fabian Matschewski schnürten noch vor der Pause jeweils einen Doppelpack.

SV Wendessen II – TSV Destedt 3:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Müller (25., 68.), 1:2 Segger (73.), 2:2 Speldrich (78.), 2:3 Hase (84.), 3:3 Segger (90.).

Vor Kurzem befanden sich beide Teams noch im Abstiegskampf, inzwischen sind sie aber sicher. Mit dem Remis sollten beide Mannschaften gut leben können.

MTV Dettum dominiert im Heimspiel gegen SG Bohrstadt

MTV Dettum – SG Bohrstadt 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Kasten (5.), 2:0 Maschauer (21.), 2:1 Klein (32.), 3:1 Schneider (56.), 4:1 Heuer (69.).

Erst zehn Tage zuvor hatte das Hinspiel in Ohrum stattgefunden, es endete 2:2. „Diesmal haben wir es deutlich besser gemacht“, sagte MTV-Trainer Gregor Armgart. Die Gäste hätten allerdings auch am Tag zuvor ihre Mannschaftsfeier abgehalten und seien daher nicht in Bestform in Dettum angetreten. „Wir haben das Spiel über 90 Minuten dominiert. Bohrstadt hat auch gut gespielt, wir waren aber läuferisch und spielerisch besser“, befand Armgart.

Nach zwei schönen Kombinationen über außen brachten Lukas Kasten und Rayk Maschauer den Tabellenzweiten mit 2:0 in Führung. „Dann haben wir einmal nicht aufgepasst“, sagte Armgart zum Anschlusstreffer. Yannick Schneider und Marcel Heuer erhöhten aber den Spielstand nach der Pause wieder.

SF Ahlum – TuS Cremlingen 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Anders (20.).

Durch das Tor von Lukas Anders sammelten die Cremlinger drei Punkte ein und kletterten noch um einen Platz nach oben auf Rang 7.

MTV Salzdahlum II dreht Partie nach 0:1-Rückstand noch zum Sieg um

SV Borussia Salzgitter – MTV Salzdahlum II 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Hashem (7.), 1:1, 1:2 Reinecke (41., 53.), 1:3 Ühlecke (62.).

Die heimstarken Borussen gingen früh nach einer Einzelaktion in Führung. „Meine Mannschaft hat aber mit einer Energieleistung und großem Willen reagiert“, lobte Achim Walter, Trainer der Salzdahlumer. Kurz vor der Pause gelang Jan-Philipp Reinecke der Ausgleichstreffer. „Das war wichtig für die Moral. In der Pause wussten wir, dass noch etwas geht“, erklärte Walter.

Beide Mannschaften gingen bei heißem Sommerwetter an ihre Konditionsgrenzen. Per Konter erzielte Reinecke seinen zweiten Treffer und brachte die Gäste aus Salzdahlum in Führung. „Wir hatten den Vorteil, dann noch frisches Personal nachlegen zu können“, sagte der MTV-Trainer. Mit dem 3:1 durch Arik-Maximilian Ühlecke war die Entscheidung gefallen – zumindest in dieser Partie. „Die Nervosität war bei uns weg. Wir hatten in der zweiten Halbzeit die klareren Chancen. Von Salzgitter kam auch nicht mehr viel“, bilanzierte Walter.

Die letzten Acht der „Dritten“ des MTV Wolfenbüttel halten nur kurz durch

SV Schladen – MTV Wolfenbüttel III Abbruch (5:0-Wertung).

Ein trauriges Ende für die „Dritte“ des MTV Wolfenbüttel, einem der größten Vereine Niedersachsens. Das Schlusslicht reiste mit nur noch acht Spielern nach Schladen. Dort war alles angerichtet für einen schönen Saisonabschluss. „Wir hatten vor dem Spiel noch ein wenig die Hoffnung, Platz 2 erreichen zu können. 150 Zuschauer waren da“, berichtete Schladens Spielertrainer Jan Fischer, dem ein 16 Mann starker Kader zur Verfügung stand. „Wir hatten darüber nachgedacht, auch mit acht Leuten anzutreten“, so Fischer, der aber auch seinen Spielern nicht die Möglichkeit nehmen wollte, sich im Saisonfinale dem eigenen Publikum zu präsentieren.

„Ich habe großen Respekt vor den acht Leuten vom MTV, die zu uns gekommen sind. Die haben sich auch tausend Mal bei uns entschuldigt. Schade, dass die von ihrem Verein so im Stich gelassen wurden. Das sind alles junge, gute Fußballer.“ Jan Fischer

20 Minuten gab es ein kurioses Spiel zu sehen. Schladen führte nach zwei Toren von Michael Ambrosius sowie je einmal Lennart Kapitza und Marcel Löffler mit 4:0, als erst einer, dann ein zweiter Wolfenbütteler verletzt vom Feld gehen musste. „Wir haben überlegt, ob wir ein Trainingsspiel daraus machen, das ging aber nicht“, erklärte Fischer. „Ich habe großen Respekt vor den acht Leuten vom MTV, die zu uns gekommen sind. Die haben sich auch tausend Mal bei uns entschuldigt. Schade, dass die von ihrem Verein so im Stich gelassen wurden. Das sind alles junge, gute Fußballer“, kommentierte Fischer. Die Partie musste abgebrochen werden, die Schladener gingen dann über in ihre Saisonabschlussfeier mit den Fans.