Börßum. Fußball-Nordharzliga 1: Die SG dreht einen 0:2-Pausenrückstand gegen den TSV Gielde noch zu einem 3:2 um.

Die SG Achim/Börßum/Hornburg hat das Derby gegen den TSV Gielde in Staffel 1 der Fußball-Nordharzliga für sich entschieden und einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen 3:2-Heimsieg umgedreht. Mit dem Erfolg steht die SG wieder auf Platz 1 der Tabelle und klopft somit weiterhin am Tor zur Bezirksliga an.

Die administrative Grundlage für einen Bezirksliga-Aufstieg hat die Spielgemeinschaft inzwischen geschaffen. Die Vereine ESV Achim/Börßum und SC Hornburg hatten bereits ihr Okay gegeben, jetzt wurde in einer Gründungsversammlung der FC Ilsetal aus der Taufe gehoben, der aus der Fusion der beiden Fußball-Abteilungen hervorgeht. Holger Sonnenrein wurde zum Vorsitzenden, Stefan Pankratowitz zu seinem Stellvertreter gewählt.

Sportlich hat die SG ebenfalls im Derby den nächsten Schritt getan. „Das haben wir aber nur mit Ach und Krach gewonnen“, musste SG-Coach Bilal Kötüz eingestehen. Sein Team habe sich zunächst sehr schwer getan. „Gielde kam besser ins Spiel“, sagte der Börßumer Trainer. Seine Mannschaft habe zudem mit individuellen Fehler zu den beiden Gegentreffern durch Pascal Schneider und Christopher Brunokowski ihren Teil beigetragen und zu allem Überfluss vor der Pause noch einen Elfmeter verschossen. „Das passte alles zu unserem Spiel“, erklärte Kötüz.

SG Achim/Börßum/Hornburg dreht nach der Pause auf

Nach der Pause zeigte sich aber ein ganz anderes Bild. „Da hat meine Mannschaft Mentalität bewiesen und ihre fußballerischen Fähigkeiten auf den Platz gebracht“, lobte Kötüz sein Team, das nach der Pause spielbestimmend war und sich mit drei Toren und damit auch mit drei Punkten belohnte. Christopher Bätz läutete die Umkehr per Strafstoßtreffer ein. Niklas Nagelschmidt besorgte den Ausgleich und Julian Blume traf zum 3:2. „Die erste Halbzeit ging klar an Gielde, die zweite klar an uns“, fasste Kötüz zusammen.

Da die FG Vienenburg/Wiedelah patzte und nur unentschieden spielte, hat der künftige FC Ilsetal den Aufstieg jetzt in der eigenen Hand. Mit Siegen zu Hause gegen den VfL Liebenburg (Mittwoch, 19 Uhr) und am Sonntag (15 Uhr) bei der SVG Oberharz wären die Börßumer nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. „Wir sind auf einem sehr guten Weg, denken aber weiterhin von Spiel zu Spiel“, blickte Kötüz auf das bevorstehende Saisonfinale voraus.

Tore: 0:1 Schneider (10.), 0:2 Brunokowski (13.), 1:2 Bätz (60., Elfmeter), 2:2 Nagelschmidt (72.), 3:2 Blume (83.).