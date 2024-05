Veltheim. SG Sickte/Hötzum siegt in Lichtenberg. SV Wendessen ist spielfrei und dennoch Gewinner des Spieltags in der Fußball-Nordharzliga 2.

Nach ihrer 2:11-Niederlage gegen den Tabellenzweiten TSV Hallendorf drei Tage zuvor hat sich die SG Sickte/Hötzum jetzt mit einem 1:0-Sieg beim MTV Lichtenberg in der Fußball-Nordharzliga 2 zurückgemeldet. Die SG Veltheim/Lucklum schaffte es derweil nicht, eine 2:0-Führung in einen Sieg umzumünzen. Spitzenreiter SV Wendessen war zwar an diesem Wochenende spielfrei, durfte aber trotzdem jubeln: Verfolger Hallendorf ließ mit dem 2:2 bei Viktoria Thiede Punkte liegen. Damit haben die Wendesser jetzt zwei Zähler Vorsprung und einen Trumpf mehr auf der Hand in Sachen Meisterschaft

SG Veltheim/Lucklum – KSV Vahdet Salzgitter II 3:4 (2:2). Tore: 1:0 Oula (6.), 2:0 Ortiz (8.), 2:1 Kutlu (11.), 2:2 Soysal (45./HE), 2:3 Demir (68.), 2:4 Kutlu (70.), 3:4 Oula (81./HE).Für die als Absteiger feststehende SG war es die vierte Niederlage in Folge. Dabei begannen die „Veltheimer Panther“ schwungvoll und lagen schnell 2:0 in Führung. Die Bezirksliga-Reserve aus Salzgitter schaffte es aber, anschließend geschickt Nadelstiche zu setzen. Kurz vor der Pause gelang Vahdet der Ausgleich per Handelfmeter. In der zweiten Halbzeit stürmten die Gastgeber an. „Es war ein Spiel auf ein Tor“, sagte SG-Betreuer Christian Müller. Die Tore schossen aber zunächst die Gäste. Den Schlusspunkt setzen die Panther zehn Minuten vor Spielende durch einen weiteren Handelfmeter. „Das Schiedsrichtergespann war heute mit Abstand das beste Team auf dem Platz, denn es leitete das zeitweise hektische Spiel sehr souverän“, befand Müller.

MTV Lichtenberg – SG Sickte/Hötzum 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Curland (57.).

Ein sauberer Auftritt der SG. „Wir standen hinten gut und hatten Chancen für deutlich mehr Tore“, sagte Spielertrainer Stephan Köchy. Doch erst Mitte der zweiten Halbzeit sorgte Simon Curland für die Erlösung, als er nach der Ballannahme an einem Verteidiger vorbeizog und zum Sieg einschob. „Er ist unsere Lebensversicherung“, lobte Köchy den Sickter Torjäger. „Wir haben verdient gewonnen, weil wir die deutlich klareren Chancen hatten“, legte sich der SG-Coach fest.