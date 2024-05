Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler gewinnen gegen den FC Eintracht Northeim und untermauern ihre Ansprüche auf die Vizemeisterschaft.

Wenn es einer Blaupause bedarf für einen souveränen Auftritt einer Fußballmannschaft, dann dient genau dieser 4:0 (2:0)-Sieg des Landesligisten MTV Wolfenbüttel im Meesche-Sportpark über den FC Eintracht Northeim dazu, die Überlegenheit eines Teams gegenüber der anderen Mannschaft zu beschreiben. Wolfenbüttels Trainer Deniz Dogan fasst die 90 Minuten in einem Satz zusammen: „Es war brutal, wie überlegen wir unserem Gegner waren. Die Qualität unserer Spielanlage war einfach klasse.“

Ballbesitz für Northeim? Gefühlt tendierte der gegen Null. Tatsächlich war dies natürlich nicht der Fall. Auch die Gäste hatten ihre Offensivaktionen, sie trafen aber auf eine fast zu jedem Zeitpunkt aufmerksame Wolfenbütteler Hintermannschaft. Nur in einer Situation drohte den Hausherren Ungemach: Als Northeims Finn-Niklas König urplötzlich allein vor Wolfenbüttels Schlussmann Direnc Güven aufkreuzte (20. Minute), tauchte Güven ab und fischte König die Kugel vom Fuß.

Felix Stumpe glänzt als zweifacher Vorlagengeber

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Wolfenbütteler 1:0 vorne. Felix Stumpe hatte den Ball an den Innenpfosten gesetzt, Julio Rodrigues zum 1:0 abgestaubt (9.). Nur zwei Minuten später hätte es 2:0 stehen können, wenn nicht gar müssen: Stumpe setzte das Spielgerät jedoch per Lupfer auf die Oberkante des Gästegehäuses. Wenn sich die Wolfenbütteler in Halbzeit 1 einen Vorwurf gefallen lassen mussten, dann den, dass sie keinen zweiten Treffer nachlegten. Es dauerte bis zur 42. Minute, ehe es erneut im Northeimer Kasten klingelte. Hannes Joppich war über die rechte Seite durchgebrochen, sein Zuspiel legte Stumpe für den aufgerückten Fabian Henke auf, der trocken zum 2:0 traf.

„Wir haben eine absolut souveräne Leistung geboten. Wir haben die Northeimer, die keine schlechte Mannschaft haben, kaum an den Ball kommen lassen.“ Deniz Dogan

In Halbzeit 2 setzte sich die Überlegenheit der Wolfenbütteler nahtlos fort. Das ließ sich schnell an Zahlen ablesen: Ben Böder legte vor, Hannes Joppich schlug eiskalt zum 3:0 zu (53.). Acht Minuten später stand das Endergebnis fest: Diesmal legte Rodrigues auf und André Linek schloss aus 17 Metern mit einem trockenen Flachschuss zum 4:0 ab. Dass am Ende nicht wenigstens ein halbes Dutzend eigener Treffer heraussprang, wurmte Dogan nur kurzzeitig. Beim MTV-Trainer überwogen die positiven Eindrücke: „Wir haben eine absolut souveräne Leistung geboten. Wir haben die Northeimer, die keine schlechte Mannschaft besitzen, kaum an den Ball kommen lassen“, analysierte Dogan. „Die Qualität unserer Spielanlage war sehr hoch. Wir hätten aber zwei, drei Tore mehr machen müssen, dann wäre alles okay gewesen.“

MTV: Güven – Henke, Suckel, L. Vollbrecht (78. Wolf), Böder – Linek (89. Halimi), Göwecke – Rodrigues (69. Bauer), Klöppelt (78. Grosonja), Joppich – Stumpe (58. Könnecker).

Tore: 1:0 Rodrigues (9.), 2:0 Henke (42.), 3:0 Joppich (53.), 4:0 Linek (61.).