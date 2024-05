Wolfenbüttel. Der MTV Wolfenbüttel empfängt am Samstag in seinem vorletzten Saison-Heimspiel den FC Eintracht Northeim.

Es sind die kleinen Dinge, aus denen die Landesliga-Fußballer des MTV Wolfenbüttel in der Schlussphase der Saison ihre Motivation ziehen. Mehrfach kommuniziert worden ist das Ziel, die Saison hinter Meister und Oberliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig U23 als Zweiter zu beenden. Klar ist: Die MTV-Kicker sind auf einem guten Weg, doch es bedarf weiterer Siege – am besten schon am Samstag (17 Uhr) im heimischen Meesche-Sportpark gegen den FC Eintracht Northeim.

Wolfenbütteler Kopf-an-Kopf-Rennen mit Göttingen 05

Um am Ende tatsächlich auf Platz 2 einzulaufen, steht dem MTV ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem punktgleichen 1. SC Göttingen 05 bevor. Die Uni-Städter haben indes das Nachholspiel am kommenden Mittwoch bei Germania Bleckenstedt als zusätzliche Option, um im Schlussspurt der Saison Punkte zu sammeln. Womöglich fällt die Entscheidung über die Vizemeisterschaft am letzten Spieltag (9. Juni), wenn der MTV die Göttinger im Meesche-Sportpark zu Gast hat. Bis dato muss die Elf von Trainer Deniz Dogan aber noch knifflige Aufgaben lösen – erst gegen Northeim, am kommenden Sonntag beim SSV Nörten-Hardenberg.

Samstaggast Northeim ordnet MTV-Coach Dogan als „griffige Truppe“ ein, die „gute Umschaltmomente“ kreiere. Seine Mannschaft müsse jederzeit auf der Hut sein. „Trotzdem wollen wir das Spiel machen. Wir wollen in allen drei verbleibenden Saisonspielen siegen, um mit diesem Schwung und mit einem guten Gefühl aus der Saison zu gehen“, betont Dogan. „Das bedeutet also, dass wir das Northeim-Spiel mit hundertprozentigem Engagement angehen werden.“ Personell sei seine Mannschaft gut aufgestellt. „Wir könnten ein bisschen rotieren, um einigen Jungs Spielpraxis zu geben“, sagt Dogan, der lediglich auf den verletzten Johannes Patz verzichten muss.

Vorbereitungs-Fahrplan des MTV Wolfenbüttel erhält Konturen

Derweil zeichnet sich der Sommer-Vorbereitungsplan der Wolfenbütteler immer deutlicher ab: Bereits am Dienstag, 25. Juni, bittet Dogan seine Mannschaft zum Auftakttraining. Auch die ersten vier Testspiele sind bereits terminiert: Am Samstag, 6. Juli (15 Uhr) tritt der MTV beim Bezirksligisten VfL Leiferde an. Es folgen zwei Tests gegen Oberligisten im Meesche-Sportpark: Der SSV Vorsfelde gastiert am Samstag, 13. Juli (14 Uhr) in der Lessingstadt, auf Lupo Martini Wolfsburg trifft der MTV am Mittwoch, 17. Juli (18.30 Uhr). Am Samstag, 27. Juli (14 Uhr), haben die Wolfenbütteler den Verbandsligisten 1. FC Lok Stendal zu Gast.