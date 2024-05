Wolfenbüttel. Die SG Roklum-Winnigstedt und der FC Arminia Adersheim beschließen die Saison mit jeweils zwei Spielen auf eigenem Platz.

Sämtliche Auf- und Abstiegsentscheidungen in der Fußball-Bezirksliga 3 sind zwei Spieltage vor dem Saisonende gefallen. Ein Mini-Ziel setzt sich noch der MTV Wolfenbüttel II, der zum Abschluss auf zwei als Absteiger gesetzte Teams trifft und mit zwei Siegen die Vizemeisterschaft fix machen möchte.

MTV Wolfenbüttel II – SV Rammelsberg (So., 13 Uhr). „Es riecht nach der Vizemeisterschaft für uns“, sagt Wolfenbüttels Co-Trainer Joscha Plünnecke. Gewinnen die MTV-Kicker ihre abschließenden beiden Saisonspiele gegen die als Absteiger feststehenden Teams des SV Rammelsberg und zum Abschluss bei der SG Roklum-Winnigstedt, dann ist ihnen Platz 2 nicht mehr zu nehmen.

SV Innerstetal – BV Germania Wolfenbüttel (So., 15 Uhr). Der BV Germania, lange Zeit in dieser Saison auf Kurs Vizemeisterschaft, kämpft nun nur noch um Platz 3 – und das im Fernduell mit der TSG Bad Harzburg. Gastgeber Innerstetal hat den Ligaerhalt seit einigen Wochen sicher, letztlich treten beide Teams frei von taktischen Zwängen gegeneinander an.

FC Arminia Adersheim – VfL Salder (So., 15 Uhr). Die Adersheimer beschließen die Saison auf eigenem Platz. Dem Salder-Heimspiel folgt am kommenden Sonntag noch die Partie gegen den VfL Oker. Beide Gastmannschaften belegen kurz vor dem Saisonende die beiden letzten Nichtabstiegsplätze.

SG Roklum-Winnigstedt – KSV Vahdet Salzgitter (So., 15 Uhr). Nach sieben Jahren auf Bezirksliga-Niveau geht‘s für die Roklumer nach dieser Saison zurück in den Fußball-Kreis Nordharz. Ihre Abschiedstournee beschließt die SG in der heimischen Blitzblank-Arena – zunächst an diesem Sonntag gegen Vahdet Salzgitter, eine Woche später fällt der letzte Vorhang im Kreisduell gegen den MTV Wolfenbüttel II.