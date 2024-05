Wolfenbüttel. Die Bulldogs treffen in der Endrunde der deutschen Meisterschaft auf echte Kracher.

Die Wunden sind hoffentlich geleckt. Nach dem Verlust der Nordmeisterschaft in der Darts-Bundesliga am Grünen Tisch durch den Rückzug des 1. DSC Goch, müssen sich die Bulldogs Wolfenbüttel auf die Endrunde am Samstag ab 10 Uhr konzentrieren. Als amtierender deutscher Vizemeister wollen die Lessingstädter wieder um den Titel mitspielen.

Im westfälischen Gevelsberg bietet sich gleich die Chance zur Revanche für die Finalniederlage gegen den Karlsruher SC. Die Badener sind der klare Topfavorit auf den Titel, spielen doch in ihren Reihen mehrere Profispieler sowie Tourcard-Holder der Profi-Tour, darunter die österreichischen Stars Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez oder die deutschen Spitzenspieler Dragutin Horvat, Franz Rötzsch und Lukas Wenig, die allesamt ihren zweiten Titel holen wollen. Dass die Lessingstädter gleich in der Gruppenphase auf die Star-Truppe treffen, ist zwar alles andere als optimal, doch immerhin würden sie im Falle des Weiterkommens erst wieder im Endspiel auf den KSC treffen können. Dafür müssten aber die Vikings Berlin und die Dart Fabrik Leipzig aus dem Weg geräumt werden.

An die Leipziger dürften die Bulldogs gute Erinnerungen haben. Letzte Saison setzten sich die Wolfenbütteler im Halbfinale sicher mit 7:3 durch. Anders sieht es mit den Vikings aus. In der Hauptrunde gab es eine Niederlage und ein Unentschieden gegen die Hauptstädter. Vor allem das 4:8 am letzten Spieltag verhagelte die Stimmung, wäre doch schon mit einem Remis Platz 1 im Norden sicher gewesen und damit eine bessere Ausgangssituation für die Finalrunde.

Zeit also für die Revanche. „Wir müssen uns nicht verstecken. Wir können jeden schlagen, und das wollen wir umsetzen. Natürlich gilt es am Samstag, auf den Punkt konzentriert und fokussiert zu sein und alles in die Waagschale zu werfen, was wir haben“, weiß Kapitän Marcel Gomula, worauf es ankommen wird.

Denn nur die ersten beiden der Gruppe erreichen am Sonntag das Halbfinale. Dort würde auf dem Papier eine etwas leichtere Aufgabe warten. Je nach Platzierung könnte es zum Derby mit den Lumberjacks Salzgitter kommen, zum Aufeinandertreffen mit Nordmeister Steinfurt oder dem Meister von 2019, dem DC Dartmoor Darmstadt. Der DC Nostradartmus dürfte vermutlich keine Rolle in der Parallelgruppe spielen. „Unsere Gruppe ist auf dem Papier augenscheinlich stärker. Gerade Karlsruhe und Leipzig haben viele hochkarätige Spieler. Wir fahren trotzdem mit großer Vorfreude nach Gevelsberg“, nimmt Gomula mit seinen Bulldogs die Herausforderung an.