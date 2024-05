Wolfenbüttel. Die Abteilung Jazz und Modern-Contemporary richtet hochkarätige Turniere aus – unter anderem den Abschluss der 2. Bundesliga.

Ein dreifaches Highlight im Tanzsport steht am Wochenende in Wolfenbüttel an. Gleich drei hochklassige Wettkampf-Veranstaltungen im „Jazz und Modern-Contemporary“ finden am Samstag und Sonntag in der Sporthalle an der Ravensberger Straße statt. Der MTV Wolfenbüttel richtet die Abschlussturniere der 2. Bundesliga Nord-Ost und der Regionalliga Nord sowie die Regionalmeisterschaft der Jugend aus. In den beiden erstgenannten ist der MTV jeweils mit einem Team vertreten.

Los geht‘s am Samstag mit den Darbietungen der Regionalligisten (ab 11.30 Uhr). Die Formation „Caprice“ vertritt dabei den Gastgeber MTV. „Caprice ist in den letzten drei Jahren von der Verbandsliga über die Oberliga bis in die Regionalliga aufgestiegen und befindet sich momentan auf Tabellenplatz 3 von insgesamt 10 Teams in der Liga“, erklärt MTV-Trainerin und -Organisatorin Sally Dotzauer. Die Wolfenbüttelerinnen messen sich mit Teams unter anderem aus Berlin, Cottbus und Hamburg aber auch vom TSV Wendezelle und dem MTV Goslar.

Der Wettkampf der 2. Bundesliga startet um 17.15 Uhr. Für den MTV dabei: Die Formation „Unique“, die 2023 aus der Regionalliga aufgestiegen war und sich vor dem Abschlussturnier auf einem geteilten siebten Platz von 10 Teams befindet. „Das Ziel ist der Klassenerhalt“, erklärt Dotzauer. Dieser soll vor heimischem Publikum gefeiert werden. Weitere Teilnehmer kommen unter anderem vom TSC Brühl, TSV Kastell Dinslaken und vom VfL Wolfsburg.

Am Sonntag geht dann die Jugend bei der Regionalmeisterschaft aufs Parkett (ab 13 Uhr). Zwölf Nachwuchs-Formationen aus den Ligabereichen Nord-Ost, West und Süd-Ost haben sich dafür qualifiziert und tanzen in Wolfenbüttel um die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft am 16. Juni in Wilsdruff. Der MTV Wolfenbüttel hat in diesem Jahr keine Jugendformation an den Start geschickt und ist daher nicht vertreten.

Der Eintritt zur 2. Bundesliga kostet 16 Euro (14 Euro ermäßigt), zur Regionalliga 12 (10), für beide zusammen als Kombi-Ticket 25 (22). Die Tickets zur Regionalmeisterschaft am Sonntag gibt‘s für 12 Euro (10). Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Turnierbeginn.