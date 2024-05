Salzdahlum. Achim Walter trainiert einen Großteil der Mannschaft seit der Jugend und kennt die Stärken und Schwächen seiner Schützlinge.

Mit dem 3:2-Sieg am Mittwochabend in Lucklum sind die Fußballer des MTV Salzdahlum II wieder an die Tabellenspitze in Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse zurückgekehrt. Dort will das Team von Coach Achim Walter auch am Ende der Saison stehen. „Wir haben es wieder in der eigenen Hand“, betont Walter vor dem nächsten Auswärtsspiel. Am Sonntag um 15 Uhr ist die Bezirksliga-Reserve beim SV Borussia Salzgitter zu Gast.

Das heimstärkste Team der Liga muss sich im Saisonfinale auswärts beweisen. „Da sind wir inzwischen auch besser geworden“, sagt Walter über die Auftritte auf fremden Plätzen. Der Trainer beobachtet die Weiterentwicklung seiner Mannschaft ganz genau – und das schon seit vielen Jahren. „Ein Großteil der Spieler ist vor zwei, drei Jahren aus der A-Jugend gekommen“, erklärt der Coach. Er selbst hatte diesen Jahrgang teilweise seit der D-Jugend gecoacht und wechselte zusammen mit seinen Schützlingen auch als Trainer in den Herrenbereich. „Wir hatten damals die Jungen mit den älteren in einer Mannschaft zusammengeführt, von den Älteren sind inzwischen aber viele in der Ü32“, berichtet der Trainer.

MTV Salzdahlum II – eine lernfähige Mannschaft

Der Altersdurchschnitt der MTV-Reserve ist somit recht gering. „Es ist eine sehr junge Truppe. Aber so langsam ist sie im Herrenfußball angekommen, hat körperlich zugelegt und auch dazugelernt“, sagt Walter. Die Unerfahrenheit hat die Mannschaft nach und nach abgelegt. „Manchmal fehlt uns noch die Ruhe“, sagt der Trainer, schiebt aber auch gleich nach: „Diese Cleverness, zum Beispiel einen Angriff auch mal abzubrechen und neu aufzubauen, kommt aber langsam. Wir spielen inzwischen immer geduldiger.“

Technisch gut sei seine Truppe ohnehin, betont Walter, der einen für ihn weiteren entscheidenden Faktor nennt: „Die letzten Spiele werden im Kopf entschieden. Wir werden sehen, wie eine junge Mannschaft, die so etwas zum ersten Mal mitmacht, damit umgehen wird“, blickt Walter voraus. Der zweite Platz ist den Salzdahlumer nicht mehr zu nehmen. „Auch das ist schon ein Erfolg für uns“, findet Walter.

Salzdahlumer Comeback-Qualitäten

Der Coach weiß aber auch: „Seitdem klar ist, dass wir aufsteigen können, ist auch der kämpferische Wille da, um zum Beispiel nach einem Rückstand wieder zurückzukommen.“ So geschehen am Mittwoch bei der SG Lucklum/Veltheim II (3:2 nach 0:1). Sollten die Salzdahlumer auch in Salzgitter bestehen und am letzten Spieltag in Halchter, ist ihnen der Aufstieg nicht zu nehmen –vorausgesetzt die eigene „Erste“ sichert den Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Das Zusammenspiel dieser beiden Teams könnte dadurch profitieren. „Momentan sind wir eher eine U23, entwickeln uns aber zu einer zweiten Mannschaft. Unsere Aufgaben sind vielfältig. Wir geben auch Spielern der ‚Ersten‘ Spielpraxis nach einer Verletzungspause, einige von unseren Spielern trainieren auch bei der ‚Ersten‘ mit“, erklärt Walter. Für den Trainer steht fest: „Wenn die ‚Erste‘ drin bleibt und wir aufsteigen, wäre das eine ehr erfolgreiche Saison für den Verein.“

Außerdem spielen in der 1. Nordharzklasse am Wochenende:

Staffel 3: SG Lucklum/Veltheim II – FC Blau-Gelb Asse II (So.., 10.45 Uhr), SV Wendessen II – TSV Destedt (So., 11 Uhr), MTV Dettum – SG Bohrstadt, SF Ahlum – TuS Cremlingen II, SV Schladen – MTV Wolfenbüttel III (alle So., 15 Uhr).