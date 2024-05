Börßum. Achim/Börßum/Hornburg will hoch in die Bezirksliga. Dem TSV dagegen fehlt noch ein Punkt für den Ligaerhalt.

Sie ist die erfolgreichste Rückrunden-Mannschaft in der Staffel 1 der Fußball-Nordharzliga. Die Ausgangslage im Rennen um einen der ersten beiden Plätze, die zum direkten Bezirksliga-Aufstieg (Rang 1) oder zu einem Relegationsfinale gegen den Zweiten der Staffel 2 reichen, ist für die SG Achim/Börßum/Hornburg nicht die schlechteste. Vor dem Nachbarschaftsduell am Sonntag (15 Uhr) im Börßumer Ilse-Stadion gegen den TSV Gielde belegt die SG Rang 2, punktgleich mit der FG Vienenburg/Wiedelah (beide 53), die nach vergeblichem Anlauf in der vergangenen Saison – die FG unterlag im Relegationsfinale der SG Remlingen/Denkte (heute Blau-Gelb Asse) nach Verlängerung wegen eines Treffer in der 117. Minute mit 2:3 – erneut zum Sprung in die Bezirksliga ansetzt.

SG Achim/Börßum/Hornburg will sich im Aufstiegsrennen keine Blöße geben

Auf ein ähnliches Finalspiel möchten sich die Börßumer tunlichst nicht einlassen. Sie möchten als Staffelmeister direkt in die Bezirksliga aufsteigen. Als Zweiter würde ihnen in der Relegation ein Duell mit dem TSV Hallendorf oder dem SV Wendessen blühen. Vor Sonntaggast Gielde ist die SG gewarnt. Im Hinspiel auf dem Gielder Eichberg gab‘s eine 1:2-Niederlage, eine von nur vier aus bislang 25 Saisonspielen. Auf eins dürfen sich die Zuschauer am Sonntag einstellen: Tore, Tore, Tore. Mit Gielder Beteiligung gab‘s in der Rückserie sieben Treffer pro Partie. Die gastgebenden Börßumer glänzen dagegen seit Wochen mit Konstanz: Zuletzt holten sie 19 von 21 möglichen Punkten, seit Rückrundenbeginn steht die Bilanz bei acht Siegen sowie jeweils einem Remis und einer Niederlage. Klar ist auch: Den größeren Druck haben die SG-Kicker. Für sie gilt: Verlieren verboten! Die Vienenburger sowie der drittplatzierte FC Othfresen (52 Punkte) warten nur auf einen Patzer der Elf von Trainer Bilal Kötüz.

Außerdem spielen (Staffel 2):

SG Veltheim/Lucklum – KSV Vahdet Salzgitter II (So., 12 Uhr).

Die gastgebende SG ist bereits abgestiegen, sie kann die Saison bestenfalls als Vorletzter abschließen. Auch für die Gäste aus Salzgitter geht es sportlich nicht mehr um all zu viel: Bei drei verbleibenden Spielen ist nur noch offen, wo zwischen den Plätzen 7 und 12 der KSV Vahdet II einlaufen wird.

MTV Lichtenberg – SG Sickte/Hötzum (So., 15 Uhr). Die Kicker aus Sickte und Hötzum sehnen das Saisonende herbei. Kraft, Personal und Motivation schwinden immer mehr. Das verlorene Pokalfinale gegen den SV Wendessen (0:2), dazu drei Heimniederlagen in der Meisterschaft in Serie bei 6:22 Toren – das sind Resultate, die wenig Mut machen, dass die Mannschaft im Saisonendspurt noch einmal in die Erfolgsspur zurückfindet.