Wolfenbüttel. Der Wolfenbütteler Schwimmverein richtet die nationalen Titelkämpfe der U14-Wasserballerinnen im Stadtbad Okeraue aus.

Das Saison-Highlight der U14-Wasserballerinnen des Wolfenbütteler Schwimmvereins von 1921 (WSV 21) findet zuhause statt: Am Samstag und Sonntag sind die vier besten Teams Deutschlands im Stadtbad Okeraue im Wasser, um den Titelträger zu ermitteln. Die Wolfenbüttelerinnen – unter anderem amtierender Pokalsieger – zählen dabei zu den Favoriten.

Das Turnier ausrichten zu müssen, sei zwar eine große organisatorische Anstrengung, „dafür, dass die Mädels einen Heimvorteil haben, lohnt sich das aber“, sagt Peter Waldmann, Coach der Wolfenbütteler Wasserballerinnen. Für ihn ist klar: „Wir wollen den Titel holen, auch wenn wir dann ein schlechter Gastgeber wären.“

U14-Wasserballerinnen des WSV21 wollen im „Endspiel“ gegen Esslingen gewinnen

Die Wolfenbüttelerinnen wollen sich dabei unter anderem am Sonntag (11 Uhr) am SSV Esslingen revanchieren für eine deutliche Niederlage in der Zwischenrunde. „Das wollen wir diesmal umdrehen“, kündigt Waldmann an, der vermutet, dass es im Turniermodus Jeder-gegen-Jeden auf diese beiden Teams hinauslaufen wird. Dafür müssen sowohl Wolfenbüttel als auch Esslingen ihre Hausaufgaben am Samstag erledigen.

Da geht es gegen den Eimsbütteler TV (11.30 Uhr) und den ASC Duisburg. Das Team aus Hamburg hatten die Wolfenbüttelerinnen beim letzten Aufeinandertreffen unter Kontrolle. „Duisburg ist dagegen eine Unbekannte“, sagt der WSV-Coach. Aber auch diese Mannschaft sollte zu schlagen sein. „Die Mädels sind hochmotiviert und wollen vor heimischem Publikum zeigen, was sie drauf haben“, freut sich Waldmann

Spielplan:

Samstag, 25. Mai 11.30 Uhr: Eimsbütteler Turnverband – Wolfenbütteler Schwimmverein von 192113.00 Uhr: ASC Duisburg – SSV Esslingen17.30 Uhr: SSV Esslingen – Eimsbütteler Turnverband19.00 Uhr: Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 – ASC Duisburg

Sonntag, 26. Mai 9.30 Uhr: Eimsbütteler Turnverband – ASC Duisburg11.00 Uhr: Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 – SSV Esslingen