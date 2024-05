Lucklum. Der MTV Salzdahlum II gewinnt bei der SG Lucklum/Veltheim II mit 3:2.

Der MTV Salzdahlum II hat mit seinem Sieg im Nachholspiel am Mittwochabend die Tabellenführung in der Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse zurückerobert. Mit 3:2 (3:1) setzten sich die Salzdahlumer bei der SG Lucklum/Veltheim durch und haben jetzt zwei Punkte Vorsprung auf den MTV Dettum im Rennen um die Staffelmeisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Nordharzliga.

SG Lucklum/Veltheim II belohnt sich nicht

Die Lucklumer waren aber nicht allzu weit davon entfernt, dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen. Daniel Lorenz, der spielende Co-Trainer der SG, der am Samstag mit zahlreichen seiner Mitspieler Pokalsieger der 7er-Ü32-Mannschaften geworden war, brachte die Lucklumer in Führung. „Die erste Halbzeit war durchwachsen. Zwei Gegentore sind nach individuellen Fehlern gefallen“, berichtete SG-Trainer Jörg Müller. Dreimal schlugen die Salzdahlumer insgesamt vor der Pause zu – Kim-Kolja Jäkel, Timo Soltau und Tom-Sonnick Jäkel trafen binnen einer Viertelstunde – und spielten sich somit eine komfortable Führung heraus.

Diese kam der Bezirksliga-Reserve des MTV im zweiten Durchgang auch gelegen. „Das war von meiner Mannschaft läuferisch und kämpferisch die beste Halbzeit der Saison. Am Ende hat sich Salzdahlum hinten reingestellt“, so Müller. Für die Lucklumer reichte es aber nur noch für den Anschlusstreffer durch einen weiteren Ü32-Pokalsieger, Sven Reupke.

Tore: 1:0 Lorenz (11.), 1:1 K. Jäkel (15.), 1:2 Soltau (23.), 1:3 T. Jäkel (31.), 2:3 Reupke (67.).