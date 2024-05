Börßum/Hötzum. Die Kötüz-Elf besiegt den VfL Oker II deutlich. Die personell gebeutelte SG Sickte/Hötzum kassiert ihre höchste Saisonniederlage.

Die SG Achim/Börßum/Hornburg wahrte in der Staffel 1 der Fußball-Nordharzliga mit einem ungefährdeten Heimsieg im Nachholspiel über den VfL Oker II ihre Aufstiegschance zur Bezirksliga. Die SG Sickte/Hötzum dagegen verbreitete in der Staffel 2 im Heimspiel gegen Bezirksliga-Anwärter TSV Hallendorf den Eindruck, als sei die Mannschaft froh, wenn die Saison eher heute statt morgen endet.

Staffel 1

SG Achim/Börßum/Hornburg – VfL Oker II 6:1 (2:0). Tore: 1:0 Blume (10.), 2:0 Merkel (19.), 3:0, 4:0 Wilkens (51., 59.), 5:0 Bätz (65.), 5:1 k. A. (73.), 6:1 Biehl (84.).

Die SG klopft weiter an die Tür zur Bezirksliga. Gegen Oker bestand spätestens nach der schnellen 2:0-Führung kein Zweifel am Sieg. Gänzlich zufrieden war SG-Trainer Bilal Kötüz trotz des halben Dutzend eigener Treffer am Ende nicht. „Unser Sieg hätte höher ausfallen müssen“, so Kötüz. „Wir sind viermal allein auf den gegnerischen Torhüter zugelaufen, haben den Ball aber entweder neben das Tor geschossen oder sind am Torhüter gescheitert“, erzählte Kötüz.

Wichtig seien indes die drei Punkte, betonte der SG-Trainer, dessen Mannschaft sich aktuell im Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FG Vienenburg/Wiedelah (beide 53 Punkte) um Platz 1 (Direktaufstieg) und Rang 2 (Relegation) streitet, hinten dran lauert der FC Othfresen (52 Punkte) auf Ausrutscher der beiden Topteams. „Wir haben viel Ballbesitz gehabt, haben den Gegner laufen lassen“, erzählte Kötüz, der den Auftritt in einem knappen Satz zusammenfasst: „Es war eine ordentliche Leistung.“

Staffel 2

SG Sickte/Hötzum – TSV Hallendorf 2:11 (1:6). Tore: 0:1 Mazreku (9.), 0:2 M.-H. Kaya (15.), 0:3 Mazreku (24.), 1:3 Schilf (27.), 1:4 Liehr (35.), 1:5 Mazreku (39.), 1:6 Chromik (45.+2/Eigentor), 1:7 Liehr (55.), 1:8 H.-E. Kaya (62.), 1:9 Mazreku (69.), 1:10 Köcen (78.), 2:10 Chromik (82.), 2:11 Liehr (89.).

Die Luft ist raus bei der SG. Nur drei Tage nach der Finalniederlage im Kreispokal gegen den SV Wendessen (0:2) setzte es gegen Bezirksliga-Anwärter Hallendorf die höchste Saisonniederlage. Bereits zur Pause und nach einem halben Dutzend Gegentreffer war die Messe gelesen für Sickte/Hötzum. Wer glaubte, dass Hallendorf nach dem Seitentausch einen Gang zurückschalten werde, sah sich getäuscht. Im Gegenteil: Mitte der zweiten Halbzeit schraubten die Gäste das Ergebnis in den zweistelligen Bereich hoch.