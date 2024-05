Wolfenbüttel. Die Reserve der Meesche-Kicker siegt im Nachholspiel beim TSV Üfingen. Der MTV Salzdahlum verpasst den vorzeitigen Klassenerhalt.

In zwei Nachholspielen der Fußball-Bezirksligen 2 und 3 mit Beteiligung zweier Wolfenbütteler Kreisvertreter hielten sich Freud und Leid die Waage. In der Staffel 2 war der personell arg gebeutelte MTV Salzdahlum gegen Germania Lamme chancenlos, während der MTV Wolfenbüttel II durch den Sieg beim TSV Üfingen seine Anwartschaft auf die Vizemeisterschaft in Staffel 3 untermauerte.

Staffel 2

MTV Salzdahlum – TSV Germania Lamme 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Abelmann (37.), 0:2 Kajolli (45.+1), 0:3 Schächtel (56.), 0:4 Wassaf (76.).

Es klingt paradox: Der MTV verliert auf heimischem Kunstrasenplatz deutlich, doch allzu unzufrieden war Trainer Jens Hueske nicht. „Wir haben noch nie mit dieser Startelf gespielt, und wir werden es auch nicht mehr tun“, sagte Hueske, dessen Anfangsformation eher einer Notbesetzung glich. Dennoch: „Die Jungs, die auf dem Platz standen, haben alles herausgehauen.“ Er habe wegen der Personalmisere keine Möglichkeiten gehabt, auf den Spielverlauf taktisch wie personell zu reagieren. „Lamme dagegen reist mit 20 Mann an, bei denen sah das ganz anders aus.“

Erschwerend hinzu kam, so Hueske, dass die ersten drei Gegentreffer nach Regelverstößen gefallen seien. „Vor dem ersten Tor wurde ein Foul im Zentrum nicht gepfiffen, Tor Nummer 2 entstand nach einem falschen Einwurf, und beim dritten Gegentor lag eine klare Abseitsstellung vor“, schilderte Hueske die Szenen aus seiner Sicht.

„Grundsätzlich geht Lammes Sieg in Ordnung. Dass es am Ende so deutlich wurde, ist aus unserer Sicht etwas unglücklich.“ Jens Hueske

In Halbzeit 2 habe sich seine Mannschaft keinesfalls hängenlassen, sagte Hueske, „aber die Beine waren bei einigen doch sehr schwer“. Während Lamme frisches Personal nachlegte, waren Hueske, der sich selbst als Feldspieler bereitgehalten hatte, die Hände gebunden. „Grundsätzlich geht Lammes Sieg in Ordnung“, betonte der Salzdahlumer Coach. „Dass es am Ende so deutlich wurde, ist aus unserer Sicht etwas unglücklich.“

Staffel 3

TSV Üfingen – MTV Wolfenbüttel II 2:4 (2:3). Tore: 0:1 Kücük (14.), 1:1 Kolle (22.), 1:2 Jovanovic (30.), 2:2 Lüer (36.), 2:3, 2:4 Schmiedel (41., 66.).

Wolfenbüttels Co-Trainer Joscha Plünnecke zeigte sich sehr einverstanden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. Abgesehen von einigen Nachlässigkeiten in Halbzeit 1 in der Defensive – Üfingens Offensivspieler erhielten oftmals nur körperlosen Begleitschutz –, hatte Plünnecke viel Lob übrig für seine Jungs. Für das Spiel nach vorne verteilte der Co-Trainer sogar Bestnoten. „Unsere Tore haben wir wunderbar herausgespielt, dafür gibt‘s eine Eins.“

„Es riecht nach diesem Sieg nach der Vizemeisterschaft für uns.“ Joscha Plünnecke

Nach dem Seitentausch habe seine Mannschaft auch ihre defensiven Nachlässigkeiten abgestellt, berichtete Plünnecke. „Nach der Pause stand bei uns hinten die Null, das war sehr positiv. Wir haben vor allem in der Zentrale besser gestanden und haben viele zweite Bälle erobert.“ Unter dem Strich hätte der Sieg gar deutlicher ausfallen können, die Wolfenbütteler blieben dreimal frei vor dem Üfinger Tor erfolglos. „Aber das verzeihe ich den Jungs“, sagte Plünnecke, der nachschob: „Es riecht nach diesem Sieg nach der Vizemeisterschaft für uns.“