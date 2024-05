Wolfenbüttel. Die ehemaligen Tischtennis-Weltstars Jan-Ove Waldner und Jörgen Persson zeigen ihr Showprogramm in der Halle an der Ravensberger Straße.

Zu einem Treffen mit zwei ehemaligen Weltstars des Tischtennis lädt der ESV Wolfenbüttel am Samstag, 1. Juni, in die Henriette-Breymann-Gesamtschule anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums ein. Neben dem Gesamtverein feiert in diesem Jahr auch die Tischtennisabteilung diesen Geburtstag, deren Gründungsväter 1949 in einer ehemaligen Flüchtlingsbaracke nahe der Halchterschen Straße erstmals mit dieser Sportart durchstarteten. Diese Zeiten gehören längst der Vergangenheit an. Seit 1963 hat der „Eisenbahner“-Klub in der Wilhelm-Raabe-Schule eine Trainingsstätte gefunden.

Für das sportliche Highlight scheute der Verein mit Unterstützung von Sponsoren keine Kosten und verpflichtete mit Jan-Ove Waldner und Jörgen Persson zwei Tischtennis-Legenden der absoluten Weltspitze, die bis zu 500 Zuschauer in der Drei-Feldhalle mit einem abwechslungsreichen Programm unterhalten werden. Dass die beiden Schweden ihr Handwerk noch nicht verlernt haben, zelebrierten sie zuletzt bei anderen Showveranstaltungen und ernteten dafür tosenden Applaus.

Waldner, den die Szene wegen seiner Virtuosität als Mozart des Tischtennis bezeichnet, sammelte in seiner beispiellosen Karriere sechs Weltmeistertitel und zehn Goldmedaillen auf europäischer Ebene. Beim Erringen des Titels 1997 verlor er trotz der sonstigen Dominanz Chinas keinen Satz. Im Reich der Mitte ist der 58-jährige Olympiasieger so berühmt, dass ihm sogar eine Briefmarke gewidmet wurde und mit seinen Verbindungen als geschäftlicher Türöffner für den weltweit größten schwedischen Möbelkonzern fungierte. Die Varianz zwischen Tempotischtennis und Defensivspiel mit dessen Unterschnitt war einzigartig.

Kaum weniger Meriten sammelte Persson, der 2023 als Coach der schwedischen Nationalmannschaft Deutschland im Europameisterschaftsfinale bezwang. Auf dessen Liste steht WM-Einzel-Gold, dass der heute 58-Jährige im japanischen Chiba gewann, an der Spitze. Hinzu kommen vier Team-WM-Titel und fünf Goldmedaille bei Europameisterschaften. Die gefährlichste Waffe Perssons ist dessen Rückhand-Peitschenschlag, den er regelmäßig mit Vorhand-Topspinvariationen garniert.

Ehe die Cracks, die nach Aussage von ESV-Abteilungsleiter Sebastian Möhrig in Bezug auf Taktik und Händchen noch immer zur Weltspitze gehören, in die Trickkiste greifen und in ihre zauberhaften Ballonbälle kurze Stopps einfließen lassen, dürfen die Besten der ESV-Tischtennisabteilung im Wechsel gegen die beiden Asse antreten. Zum Programm gehören auch Video-Rückblicke und eine Autogrammstunde mit den ehemaligen Weltmeistern.