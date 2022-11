Vor 17.000 Fans – VfL Wolfsburg zieht ins Pokal-Viertelfinale ein

Das nasskalte Wetter mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt dürfte wohl das einzig nervige für die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gewesen sein. Denn die amtierenden DFB-Pokalsiegerinnen zogen am Sonntagnachmittag ins Viertelfinale des Wettbewerbs ein – standesgemäß mit einem zu jeder Zeit ungefährdeten 6:0 (3:0)-Sieg gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg und außerdem vor einer tollen Kulisse von 17.302 Fans im Max-Morlock-Stadion. Es war der 42. Sieg in Folge im nationalen Pokal-Wettbewerb.

Ohne Alexandra Popp, die noch am Abend zuvor in der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ zu Gast war, ging VfL-Coach Tommy Stroot die Aufgabe in Franken an. Seine Leistungsträgerin hatte auf dem Sofa von Thomas Gottschalk auch über ihre mögliche Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Australien und Neuseeland gesprochen. Noch ist sich die 31-Jährige nicht sicher, ob sie das Turnier spielen will. „Ich werd’s weiterhin offen lassen, aber mein Plan ist im Moment schon, die Weltmeisterschaft zu spielen. Schauen wir mal, was passiert“, sagte Popp.

Ohne sie dauerte es in Nürnberg, bis der VfL erstmals jubeln durfte. Die Niederländerin Jill Roord stellte jeweils aus ähnlicher Position die Weichen auf Sieg – einmal per Kopf, einmal nach Ablage von Stürmerin Ewa Pajor (32. und 41.). Pajor selbst erhöhte vor der Pause. In Durchgang eins machten es die Nürnbergerinnen gut und kamen immer wieder auch in Umschaltmomente. Nach dem Seitenwechsel sorgten Anne Führlein (75./Eigentor), Sveindís Jónsdóttir und Pauline Bremer (90.) für einen doch äußerst deutlichen Erfolg der Favoritinnen.

Stroot nutzte gegen den derzeitigen Tabellensechsten der 2. Liga früh seine Wechselmöglichkeiten. Schon am Mittwoch ist sein Team wieder gefordert – dann erneut auswärts. Bei der AS Rom geht es in der Gruppenphase der Champions League um wichtige Punkte.

Im DFB-Pokal gibt es im Viertelfinale ein Spiel beim 1. FC Köln. Das ergab die Auslosung am Sonntagnachmittag.

