VfL verliert zwei Stars, aber keineswegs die Zuversicht

Es waren erwartbare, aber nicht unbedingt gute Nachrichten, die Ralf Kellermann am Dienstagnachmittag via Online-Konferenz zu verkünden hatte. Der sportliche Leiter der VfL-Fußballerinnen verkündete, dass er mit der Norwegerin Ingrid Engen und der Schwedin Fridolina Rolfö einmal mehr zwei seiner Topspielerinnen ziehen lassen muss. Beide hatten die Wolfsburger Vertragsangebote ausgeschlagen. Man darf davon ausgehen, dass es sie aus der Bundesliga zu einem großen Namen nach England, Frankreich oder Spanien ziehen wird.

Doch die Verkündigung dieser zwei Personalien waren am Ende nur der Anlass. Die Botschaft, die Kellermann vermitteln wollte in Zeiten von Corona, einem riesigen Umbruch im Team und dem im Sommer bevorstehenden Trainerwechsel, war eine andere: „Wir gehen Stand heute sehr optimistisch in die nächsten Spielzeiten, und auch in dieser Saison haben wir noch einiges vor.“

Abgänge waren schon erwartet worden

Der VfL hätte Rolfö und Engen gerne behalten, beide gehen nach nur zwei Jahren in der VW-Stadt. Die defensive Mittelfeldspielerin Engen hat sich in Wolfsburg zwar gut entwickelt. Die 22-Jährige dürfte aber noch nicht am Ende dieser Entwicklung angekommen sein. „Sie ist eine sehr gute Spielerin, die ihren Weg gehen wird“, sagt Kellermann, ergänzt aber: „Sie ist noch nicht da, wo eine Sara Gunnarsdottir nach viereinhalb Jahren bei uns war.“

Bei Rolfö (27) liegt der Fall noch etwas anders. „Ist Frido fit und gesund, gehört sie zu den Besten in Europa. Bei uns hat sie allerdings bis jetzt nur 50 Prozent der Spiele gemacht“, so der sportliche Leiter. Dass das Duo den Klub verlassen könnte, war kein ganz großes Geheimnis. Und so mag es der vordergründige Anlass für diese ausführliche Presserunde gewesen sein.

Kellermann: Werden Spielerinnen mindestens adäquat ersetzen

Doch mehr ging es um die Botschaften, die Kellermann hinterherschob: „Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir die Spielerinnen mindestens adäquat ersetzen können.“ Und: „Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen Personalien zu vermelden haben, bei denen man sieht, wo die Reise hingehen wird.“ Und: „Ich kann schon jetzt sagen, dass wir auch im nächsten Jahr eine absolut konkurrenzfähige Mannschaft in Wolfsburg haben werden, die im Kampf um die nationalen Titel und international eine gute Rolle spielen wird.“ Kein Trotz lag in diesen Aussagen, dafür reichlich Optimismus.

Warum das für den VfL, der vier nationale Double in Folge eingesammelt hat und international in den vergangenen drei Spielzeiten zweimal das Endspiel in der Champions League erreicht hat, überhaupt so wichtig zu betonen ist? Weil sich in dieser Saison einige Dinge verschoben haben. Da war der früh kommunizierte Trainerwechsel zur neuen Saison von Stephan Lerch (hört auf eigenen Wunsch hin auf) zu Tommy Stroot (noch bei Twente Enschede). Da war der geräuschvolle wie überraschend plötzliche Abgang von Superstar Pernille Harder kurz nach dem verlorenen Champions-League-Finale. Da war mal wieder die daraus resultierende Diskussion, ob die Bundesliga international den Anschluss verliert. Und da sind aktuell fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München.

Sportlicher Leiter sieht Handlungsbedarf im Mittelfeld

Das alles mag zeitweise am VfL genagt haben, bei dem durchaus das Bewusstsein herrscht, dass er immer etwas mehr kämpfen muss, um im internationalen Wettbieten um die besten Spielerinnen mit dazuzugehören. Das ist ihm allerdings auch in dieser Saison beeindruckend gelungen. Das deutsche Toptalent Lena Oberdorf, vor der Saison aus Essen nach Wolfsburg gewechselt, hat gerade erst seinen ohnehin langfristigen Vertrag noch einmal vorzeitig verlängert. Die 19-Jährige hat die Erwartungen bisher übererfüllt. „Um zu zeigen, dass wir weiter konkurrenzfähig sind, war das ein gutes Zeichen“, betont Kellermann.

Die zwei Abgänge aufzufangen, wird auf unterschiedliche Weise gelingen: Offensiv hat der VfL bereits in der laufenden Saison mit Shanice van de Sanden, Karina Saevik und Rebecka Blomqvist ein Trio verpflichtet, im Sommer kommt mit Joelle Smits (PSV Eindhoven) ein niederländisches Toptalent dazu. Anders sieht es auf Engens Position im defensiven Mittelfeld aus. Kellermann sagt: „Wir sehen Handlungsbedarf im zentralen Mittelfeld.“ Der sportliche Leiter schließt nicht aus, dass es den umgekehrten Weg gibt und der VfL eine Topspielerin aus dem Ausland holt, denn: „Ich merke, dass wir offene Türen einrennen, wenn wir uns mit einer gewissen Kategorie an Spielerinnen aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland beschäftigen.“

Was passiert mit Goeßling, Blässe und Co.?

Aus der Bundesliga könnten Spielerinnen des Überraschungs-Dritten Hoffenheim in den Wolfsburger Fokus gerückt sein. Dass Toptorjägerin Nicole Billa zum VfL wechselt, ist angesichts der zahlreichen Offensivverstärkungen des Klubs unwahrscheinlich. Anders könnte es bei den Mittelfeldspielerinnen Lena Lattwein und Paulina Krumbiegel aussehen, deren Verträge bei der TSG im Sommer auslaufen.

Doch in dieser Hinsicht hatte Kellermann nichts zu verkünden. Auch nicht, was die Spielerinnen mit auslaufenden VfL-Verträgen betrifft. Da ist Friederike Abt als Keeperin und Lena Goeßling, Zsanett Jakabfi, Anna Blässe und Lara Dickenmann als Feldspielerinnen. Sportlich die wichtigste Rolle spielt Ex-Nationalspielerin Goeßling, die in der Innenverteidigung in allen wichtigen Spielen zum Einsatz kommt. Jakabfi ist in dieser Saison so wichtig wie schon lange nicht. In 15 Pflichtspielen erzielte sie 15 Tore. Blässe und Dickenmann kamen nur sehr unregelmäßig zum Einsatz, auch Abt muss ausloten, ob sie sich weiter im Konkurrenzkampf mit Almuth Schult und Katarzyna Kiedrzynek messen will. Zeitnah will der Klub verkünden, wie es weitergeht. Die Zeitfenster sind aber unterschiedlich.

Trainerteam: Merk und Newberry müssen gehen – Hingst soll bleiben

Im Trainerteam strebt der VfL auf eigene Initiative zwei Veränderungen an: Analystin Donna Newberry und Co-Trainerin Theresa Merk verlassen den Klub, diese Posten werden neu besetzt. Wie bei allem, was im Klub passiert, in enger Absprache mit Lerch-Nachfolger Stroot. Assistenztrainerin Ariana Hingst möchte Kellermann gerne als Konstante im Team behalten. Hier seien noch Details zu klären. Aber auch hier gilt als sicher: Der VfL wird gut aufgestellt sein.