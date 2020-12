Blomqvist setzt sich beim VfL Wolfsburg nicht unter Druck

Seit vergangener Woche ist Rebecka Blomqvist in Wolfsburg. Der VfL verpflichtete die Schwedin von Kopparbergs/Göteborg FC, um die Langzeitausfälle in der Offensive zu kompensieren. Ab wann kann sie denn helfen? Ihr neuer Trainer Stephan Lerch hatte sich in der Frage zuletzt zurückhaltend geäußert, will der 23-Jährigen genug Zeit zur Eingewöhnung geben. Sie selbst erklärt: „Der Dezember ist ein guter Zeitraum, um die Mannschaft kennenzulernen.“

Heißt: Blomqvist wird ihr Debüt für den VfL wohl erst im neuen Jahr geben, falls sich das Lazarett ihres Klubs im stressigen Dezember (vier Spiele in zwei Wettbewerben) nicht doch noch weiter füllt. Schließlich fehlen mit Kapitän Alexandra Popp, Torjägerin Ewa Pajor und Nationalspielerin Pauline Bremer drei Offensivkräfte langfristig. Viel darf da nicht mehr passieren. „Der Klub war sehr hilfreich" In ihren ersten Tagen in der neuen fußballerischen Heimat standen für Blomqvist neben den ersten Einheiten mit dem Team einige organisatorische Dinge auf dem Terminkalender, etwa das Beziehen einer neuen Wohnung. Ihr erster Eindruck: durchweg positiv. „Der Klub war sehr hilfreich. Alle haben mir das Gefühl gegeben, hier sehr willkommen zu sein", sagt sie in einer Medienrunde am Montag. Das ist die schwedische Nationalspielerin aufgrund ihrer Fähigkeiten auf jeden Fall. Sie kann in der Offensive nahezu jede Position einnehmen. Die ersten Einheiten beim VfL haben ihr jedoch auch gezeigt: „In Sachen Tempo und Qualität ist es definitiv ein Schritt." Mit Göteborg war Blomqvist zwar schwedischer Meister geworden. Aber es war der erste Titel überhaupt für den Verein. In Wolfsburg hingegen zählen nur Titel. Rolfö rührte die Werbetrommel Unter anderem das war für die 23-Jährige, die auch Angebote anderer Vereine hatte, ein Grund, zum VfL zu kommen. Zudem nennt sie die „Organisation, die Mitspieler und die Fähigkeit, Spieler zu entwickeln" als dasjenige, das für sie den Ausschlag für die Grün-Weißen gab. Sicherlich wird auch ihre Landsfrau und Kollegin aus der Nationalmannschaft, Fridolina Rölfo, die Werbetrommel gerührt haben. Viel von der Stadt habe sie in der kurzen Zeit noch nicht gesehen, gibt Blomqvist zu. „Aber es scheint ein schöner Ort zu sein." Und wie sieht's mit der Sprache aus? „Ich nehme hier und da ein Wort auf, aber ich werde anfangen, mehr zu lernen", sagt der Wolfsburger Neuzugang.