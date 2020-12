VfL Wolfsburg: Stressige statt besinnliche Vorweihnachtszeit

Besinnlich ist dieser Dezember für den VfL Wolfsburg nicht. Stressig trifft es eher. Beginnend mit dem Achtelfinale im DFB-Pokal am Sonntag (14 Uhr) gegen den MSV Duisburg stehen fünf Partien bis Weihnachten im Terminkalender des amtierenden Meisters: zweimal Bundesliga und zweimal Champions League. Und das als Abschluss eines dank des Corona-Virus’ ohnehin anstrengenden Jahres. „Das“, sagt auch VfL-Trainer Stephan Lerch , „ist eine sehr herausfordernde Situation.“

Vor allem für den 36-Jährigen und sein Trainerteam. Denn sie müssen einen Spagat schaffen . Um die stets hochgesteckten Ziele zu erreichen, braucht der VfL Woche für Woche die bestmögliche Mannschaft auf dem Platz. Auch in der Liga, in der die Wolfsburgerinnen aktuell in der ungewohnten Rolle des Jägers sind. Jeder Fehltritt könnte den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern größer werden lassen. Und das Team aus München machte zuletzt nicht den Anschein, noch viele Punkte in dieser Saison liegenzulassen. Der Druck liegt beim VfL.

Lerch muss die Gesundheit der Spielerinnen berücksichtigen

Zugleich müssen Lerch und Co. aber die Gesundheit ihrer Spielerinnen im Auge haben. Auch das ist ihre Verantwortung. „Man sieht überall, auch in der Männer-Bundesliga, dass es Verletzungen gibt“, sagt Lerch mit Blick auf den durch das Corona-Virus eng getakteten Terminplan . Auch den FC Bayern erwischte es. Die Französin Viviane Asseyi verletzte sich auf Länderspielreise so schwer am Sprunggelenk, dass sie operiert werden musste und nun monatelang ausfällt. „Unsere Sinne sind geschärft“, erklärt der VfL-Coach. „Wir als Trainerteam achten besonders darauf.“ Doch er weiß auch: „ Es geht nicht zu 100 Prozent . Es bleibt immer ein Restrisiko.“

Dem VfL fehlt immer noch ein Offensivtrio

Wie der VfL leidvoll selbst erfahren musste. Mit Kapitän Alexandra Popp, Ewa Pajor und Pauline Bremer fehlt ihm ein Offensiv-Trio mit langfristigen Verletzungen . In diesem Zusammenhang ist auch die Verpflichtung der Schwedin Rebecka Blomqvist zu sehen. Sie bietet Lerch im Angriff mehr Optionen , ist flexibel einsetzbar. Am Donnerstag traf die 23-Jährige bei ihrem neuen Arbeitgeber ein . Fürs Pokalspiel ist sie noch kein Thema. Womöglich wird sie erst im neuen Jahr eines. „Sie wird eine Verstärkung sein, aber wir gehen behutsam mit ihr um. Man darf auch keine Wunderdinge erwarten “, sagt Lerch.

Rotation als Gegenmittel

Der VfL-Coach kündigt hingegen das einzig Wirksame an, um eine solche Belastung, wie sie auf den VfL wartet, zu steuern: mit mehr Rotation . Zuletzt schickte er meist das selbe Gerüst aufs Feld, änderte nur wenig. Das ist bei fünf Spielen bis Weihnachten kaum möglich. Und vor allem die Nationalspielerinnen haben schon reichlich Partien in den Knochen . „Wir wollen unseren Kader nutzen und versuchen, immer frische Kräfte reinzubringen“, erklärt Lerch. Bedeutet: Im stressigen Dezember bekommen auch diejenigen Spielerinnen ihre Chance, die zuletzt etwas hinten dran waren.

Auch die mentale Belastung ist hoch

Dabei ist das Körperliche nur ein Faktor , den die Wolfsburger Verantwortlichen berücksichtigen müssen. „Das Jahr“, so Lerch, „war unheimlich lang und für uns auch eine Achterbahnfahrt mit der Champions League im Sommer und der ganzen Corona-Situation. Das“, sagt der 36-Jährige weiter, „ist auch eine mentale Belastung .“ Doch er fordert seine Spielerinnen auf, „noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren“. Denn das Ziel ist klar umrissen: Der VfL will alle fünf Spiele im Dezember, beginnend mit dem Pokalspiel am Sonntag gegen Duisburg, gewinnen. Dann wird Weihnachten vielleicht doch noch besinnlich.