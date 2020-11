VfL Wolfsburg spaziert beim 11:0 in Bochum in Pokal-Runde 3

Das Ergebnis war schon im Vorfeld nur eine Frage der Höhe gewesen. Viel wichtiger als der 11:0 (5:0)-Endstand beim Drittligisten VfL Bochum war die Erkenntnis, wie sich der von Ausfällen gebeutelte VfL Wolfsburg aus der Länderspielpause zurückmeldet vor den anstehenden Top-Spielen der Frauenfußball-Bundesliga. Der souveräne Auftritt im Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals macht ebenso Hoffnung für die folgenden Duelle mit dem Tabellendritter Turbine Potsdam (6. November) und Spitzenreiter Bayern München (15. November) wie das Comeback von Leistungsträgerin Fridolina Rolfö.

Trotz des Fehlens der offensivstarken Shanice van de Sanden (private Gründe), Alexandra Popp (Sprunggelenkverletzung), Ewa Pajor (Knie-OP) brannte der Pokal-Seriensieger ein Tor-Feuerwerk ab. Zsanett Jakabfi (4), Lena Oberdorf (3), Karina Sævik, Lena Goeßling (per Foulelfmeter), Felicitas Rauch und Pia Wolter sorgten mit ihren Treffern für einen standesgemäßen Erfolg des deutschen Meisters und Champions-League-Finalisten im wegen Corona menschenleeren Ruhrstadion.

Führung in Minute 1

Der Sekundenzeiger hatte noch keine komplette Umdrehung geschafft, da traf Jakabfi zum 1:0 für den haushohen Favoriten und nahm dem Außenseiter jegliches Selbstvertrauen. VfL-Trainer Stephan Lerch bot – wie angekündigt – keine B-Elf auf, sondern nahm nur im Tor gezwungenermaßen einen Wechsel vor. Torhüterin Friederike Abt, die erstmals seit dem Champions-League-Finale am 30. August (1:3 gegen Lyon) wieder spielte, verlebte einen ruhigen Nachmittag. Sie vertrat Katarzyna Kiedrzynek, die wegen positiver Tests anderer Spielerinnen beim polnischen Nationalteam nach ihrer vorzeitigen Rückkehr nach Wolfsburg vorerst sicherheitshalber nur isoliert vom Team trainierte.

Nach der 5:0-Pausenführung schalteten die „Wölfinnen“ keinen Gang zurück, sondern stillten ihren Torhunger weiter. Einmal kam das VfL-Tor richtig in Gefahr. Den von Abt verursachten Elfmeter schoss Bochums Chantal Meißner beim Stande von 0:7 aus Sicht ihres Teams nur an den Innenpfosten (57. Minute). Danach klingelte es nur noch auf der anderen Seite, aber richtig, sodass der 31. VfL-Pokalsieg in Folge ein zweistelliger wurde.

Auslosung am 8. November

Eine knappe Viertelstunde vor Schluss wechselte Lerch die seit Ende August wegen einer Gehirnerschütterung ausgefallene Rolfö ein. Die Schwedin brachte sich sogleich wieder mit guten Aktionen in die Offensive ein und meldete sich rechtzeitig vor den kommenden Spitzenspielen zurück.

Gegen wen es in der nächsten Runde (5./6. Dezember) geht, entscheidet sich am Sonntag, 8. November, anlässlich der Auslosung in der ARD-Sportschau. Für den VfL war der Auftritt in Bochum die Saisonpremiere im Pokal, weil er in der 1. Runde das obligatorische Freilos gehabt hatte.

Spiel kompakt:

VfL Bochum: Matuszek (71. Gutke) – Brinkert (46. Kilic), Meißner, Schmidt, An. Vogel – Wilhelm, Maiwald (71. Yaprak), Angrick, Al. Vogel (83. Öncü) – Dej (84. Hallmann), Radke.

VfL Wolfsburg: Abt – Hendrich (68. Dickenmann), Goeßling, Janssen (61. Wedemeyer), Rauch (77. Rolfö) – Oberdorf, Engen (61. Cordes) – Wolter, Huth, Jakabfi, Saevik (68. Blässe).

Tore: 0:1 Jakabfi (1. Minute), 0:2 Oberdorf (11.), 0:3 Jakabfi (24.), 0:4 Jakabfi (28.), 0:5 Saevik (38.), 0:6 Goeßling (48., Foulelfmeter), 0:7 Jakabfi (51.), 0:8 Rauch (61.), 0:9 Oberdorf (67.), 0:10 Wolter (80.), 0:11 Oberdorf (82.).

Gelbe Karten: An. Vogel – Abt.

Schiedsrichterin: Laura Duske (Leverkusen)