VfL-Demonstration der Stärke im Spitzenspiel

In der Vorsaison hatten die Fußballerinnen des VfL im Sinsheimer Dietmar-Hopp-Stadion am vorletzten Spieltag mit einem 1:0-Sieg ihre dritte Meisterschaft in Folge klargemacht. Am Freitagabend haben sie nun einen riesengroßen Schritt in Richtung der vierten in Serie folgen lassen. Das...