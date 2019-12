Nach 4:0 gegen Duisburg: VfL-Frauen so gut wie nie

Zwölf Siege, nur ein Unentschieden – noch nie standen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in der Bundesliga nach einem 13. Spieltag, nach dem in diesem Jahr wieder die Winterpause eingeläutet wurde, so gut da. Der klare 4:0 (0:0)-Erfolg gegen Kellerkind MSV Duisburg am Samstag vor fast 1600...