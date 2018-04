VfL-Frauen mit Selbstvertrauen in die englischen Wochen

Sieben Spiele in 22 Tagen liegen von Sonntag an vor den VfL-Frauen. Wolfsburgs Erstliga-Fußballerinnen starten dann mit dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim Chelsea LFC in drei englische Wochen in Folge. Doch nicht nur der 4:1-Heimsieg im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Essen hat gezeigt:...