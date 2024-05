Wolfsburg. Das ist bitter: Cheftrainer Tommy Stroot und der VfL gehen nach kommender Saison getrennte Wege. Es sei keine Entscheidung gegen den Verein.

Es wird seine letzte Saison mit den Wölfinnen sein: Cheftrainer Tommy Stroot verlässt nach der kommenden Spielzeit 2024/25 den VfL Wolfsburg. Wie der Verein mitteilt, hat Stroot das Angebot, seinen zum 30. Juni 2025 auslaufenden Vertrag zu verlängern, nicht angenommen. Jetzt sind die Wölfinnen auf Trainersuche.

Stroot sei dankbar, vor drei Jahren die Chance bekommen zu haben, „bei einem der erfolgreichsten Klubs im Frauenfußball als Cheftrainer arbeiten zu können“, wird er in der Mitteilung zitiert. Er sagt: „Die Aufgabe, herausragende Persönlichkeiten und vielversprechende Talente zu einer Einheit zu formen und mit einem hungrigen Team ambitionierte Ziele zu verfolgen sowie Titel zu gewinnen, erfüllt mich nach wie vor mit Stolz und Freude.“

Tommy Stroot verlässt den VfL Wolfsburg – keine Entscheidung gegen den Verein

Dennoch sei – unabhängig davon – bei ihm und seiner Familie die Entscheidung gereift, 2025 eine neue Herausforderung anzunehmen. „Eine Entscheidung für eine Veränderung, aber keine Entscheidung gegen den VfL Wolfsburg!“, sagt Stroot.

Der Verein hätte mit dem Cheftrainer gern weitergearbeitet, um gemeinsam daran zu arbeiten, „in einem immer anspruchsvoller werdenden internationalen wie nationalen Wettbewerb ein VfL-Team der Zukunft aufzubauen“, erklärt Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg. Weiter wird er zitiert: „In sehr vertrauensvollen und offenen Gesprächen hat mir Tommy seine Beweggründe dargelegt, die nicht im wirtschaftlichen Bereich liegen und die ich in vollem Umfang respektiere. Dementsprechend bin ich auch zu hundert Prozent davon überzeugt, dass wir unsere hervorragende Zusammenarbeit trotz der nun definitiven Gewissheit, 2025 getrennte Wege zu gehen, unverändert fortsetzen werden.“

VfL Frauen: Stroot-Nachfolge noch nicht bekannt

Stroot hat die Wölfinnen im Sommer 2021 übernommen, als Nachfolger von Stephan Lerch. Zuvor stand er beim FC Twente Enschede und SV Meppen an der Seitenlinie. Von Beginn an war der 35-Jährige mit dem VfL erfolgreich. In seiner ersten Saison in der VW-Stadt gewann er mit dem Team direkt das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal. Auch in den Folgejahren konnte sich Stroot Pokalsieger nennen. In der Saison 2022/23 erreichte er mit seiner Mannschaft das Finale der UEFA Women’s Champions League, was sie mit 2:3 gegen den FC Barcelona verlor. Bislang stand Stroot in 106 Pflichtspielen der Grün-Weißen an der Seitenlinie.

Wer nun Stroots Nachfolger wird, ist noch unklar. Jetzt genieße der Familienvater seine freien Tage, um die Akkus für seine letzte Saison bei den Grün-Weißen erfolgreich zu meistern.