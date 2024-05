München. Die Elf von Trainer Ralph Hasenhüttl geriet am Sonntag in der Allianz-Arena früh in Rückstand. Die kleine Europapokal-Hoffnung ist geplatzt.

Den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hatte der VfL Wolfsburg bereits am Wochenende zuvor mit dem 3:0-Heimerfolg über Absteiger SV Darmstadt 98 eingetütet. Doch damit war die Partie am Sonntagabend beim FC Bayern München nicht zu einem bedeutungslosen Duell verkommen. Schließlich bestand für die Grün-Weißen doch tatsächlich eine Minimalchance, die eigentlich verkorkste Spielzeit sogar noch auf einem Europapokalplatz zu beenden. Die ohnehin kleine Hoffnung aufseiten der Gäste zerstörte der Rekordmeister in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Allianz-Arena jedoch früh.

Spätestens in der 13. Spielminute erkannte wohl auch der größte träumende Optimist in Grün-Weiß: Der VfL hinkte in der laufenden Saison seinen selbstgesteckten Zielen nicht ohne Grund konstant hinterher und ein Überraschungssieg ist selbst bei ersatzgeschwächten Bayern nicht realistisch. Zu diesem Zeitpunkt erzielte Leon Goretzka das 2:0 für die Münchner, die zuvor bereits früh in Führung gegangen waren: Gerade gut drei Minuten hatte es gedauert, bis Jungtalent Lovro Zvonarek die Hausherren bei seinem Startelfdebüt in Führung geschossen hatte.

VfL Wolfsburg musste in der Anfangsphase ein Debakel fürchten

Als der Ball in der 18. Minute nach einem Treffer von Bryan Zaragoza zum dritten Mal im Wolfsburger Tor einschlug, mussten die mitgereisten Wolfsburger Anhänger schon Sorge haben, dass ihre Mannschaft vorgeführt werden würde – doch der Videoassistent griff ein und funkte Schiedsrichter Bastian Dankert durch: Abseitsposition, kein Tor.

Bald darauf agierte Wolfsburg defensiv besser, was auch an einer Umstellung von Ralph Hasenhüttl lag. Der Trainer schmiss seine Viererketten-Taktik mit Maxence Lacroix auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition früh über den Haufen und beorderte Joakim Maehle aus dem zentralen Mittelfeld mit in die hinterste Reihe. Mithilfe der Fünferkette ließ der VfL bis zur Pause nicht mehr ganz so viel zu. Der FC Bayern kontrollierte über weite Strecken die eintönige Partie, doch zu wirklich klaren Chancen kam die Tuchel-Elf bis zum Seitenwechsel nicht mehr. Auf der anderen Seite musste Bayern-Keeper Manuel Neuer in seinem 500. Bundesligaspiel nicht wirklich die Befürchtung haben, dass sein persönliches Jubiläum durch ein Gegentor getrübt werden könnte.

Wolfsburgs Trainer Hasenhüttl wechsel in der Pause zweimal aus

Die Halbzeitpause nutzte Hasenhüttl, um weitere Veränderungen in seiner Formation vorzunehmen. Cedric Zesiger ersetzte in der Innenverteidiger Moritz Jenz, Jakub Kaminski kam auf der linken Seite für den blassen Patrick Wimmer. An dem Spiel indes änderte sich wenig, wenngleich der VfL nun ein wenig mutiger wurde und zumindest ernsthaft versuchte, nach vorne zu spielen. Klare Abschlüsse sprangen bei den Bemühungen aber nicht heraus.

Eher stellte sich die Frage: Würden die Gastgeber mit dem 2:0 im Rücken wirklich noch einmal aufdrehen und das Ergebnis merklich nach oben schrauben? Insbesondere Thomas Müller hatte vor der Partie auf einen Treffer gehofft. Mit seinem 150. Bundesligator hätte der Routinier wie der später ausgewechselte Neuer ein Jubiläum feiern können. Doch der 34-Jährige strahlte wenig Torgefahr aus, kam nur in einmal in einer Situation in der 76. Minute nicht mehr ganz an den Ball.

Defensive der Wolfsburger funktionierte in Hälfte zwei gut

Für die Schlussphase brachte Hasenhüttl mit Tiago Tomás und Vaclav Cerny für Ridle Baku und Kevin Paredes zwei frische Offensivkräfte, von denen Tomás sogar noch zu einem Abschuss kam. Doch sein Schuss knapp zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ging ein gutes Stück am Pfosten vorbei. Immerhin: Die Niederlage hielt sich für den VfL letztlich in Grenzen, weil die Defensive in Hälfte zwei überwiegend sattelfest wirkte. Die Frage, wie es gegen einen FC Bayern in Bestbesetzung, mit Stars wie Harry Kane, Leroy Sané, Serge Gnabry oder Jamal Musiala ausgegangen wäre, erübrigte sich.

Mit Dzenan Pejcinovic warf Hasenhüttl ebenfalls noch ein Talent ins Spiel - der 19-Jährige kam wohl als Belohnung für seine guten Leistungen in der U19 für Jonas Wind in die Partie. Bald darauf war Schluss in der Arena. Es endete eine Partie, in der die Wolfsburger ohne wirkliche Siegchance waren. Drei Punkte aber hätten sie gebraucht, um doch noch auf Platz acht schielen zu dürfen.