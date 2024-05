Wolfsburg. Vor dem DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern kommen hoffnungsvolle Signale von der Transferfront – Zuletzt gab es schmerzhafte Abgänge.

Champions-League-Quali verpasst, Meisterschaft verspielt, die Abgänge der Topspielerinnen Lena Oberdorf und Ewa Pajor: Es waren zuletzt einige schlechte Nachrichten, die rund um die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ihren Weg an die Oberfläche gefunden haben. Zudem noch die Wachablösung im deutschen Frauen-Fußball, die nach vielen, vielen Jahren der VfL-Übermacht bevorstehen könnte. So viel zu den miesen Schlagzeilen. Jetzt kommt ein Hoffnungsschimmer für alle, die es mit den Wölfinnen halten.

Am Tag vorm DFB-Pokalfinale gegen den großen Konkurrenten aus München (Donnerstag, 16 Uhr, ZDF) berichten verschiedene Medien, dass der VfL an der Verpflichtung der Niederländerin Lineth Beerensteyn interessiert sein soll. Der Transfer der 27 Jahre alten Angreiferin von Juventus Turin stehe bevor, berichtet beispielsweise die „Sport Bild“. Beerensteyn wäre wohl ablösefrei zu haben.

Ewa Pajor wechselt für 500.000 Euro zum FC Barcelona

Die Angreiferin hatte zwischen 2017 und 2022 schon bei den Bayern gespielt und in 87 Spielen 17 Tore erzielt. In 104 Länderspielen für die niederländische Nationalmannschaft traf sie 33 Mal. Kehrt Beerensteyn nach zwei Jahren in der Serie A (39 Einsätze, 18 Tore) zurück in die Bundesliga? Diesmal nach Wolfsburg?

Dort könnte Beerensteyn die Angriffslücke schließen, die der Abgang von Ewa Pajor hinterlassen wird. Die Polin schließt sich im Sommer dem FC Barcelona an. Eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500.000 Euro sollen die Katalanen aktiviert haben. Für Oberdorfs Wechsel zu den Bayern kassiert der VW-Klub 400.000 Euro. Viel Geld, das die Führung in neue Kräfte investieren kann.

Sarai Linder von 1899 Hoffenheim ist eine Option beim VfL Wolfsburg

Schon vor zwei Monaten hatten wir berichtet, dass Sarai Linder eine Option beim VfL werden könnte. Das wird nun immer wahrscheinlicher. Die Hoffenheimerin, die in der Nationalmannschaft links hinten überzeugt, ist eine Option für die Nachfolge von Felicitas Rauch, die Wolfsburg schon im Winter verlassen hatte.

