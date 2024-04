Wolfsburg. Nachwuchskeeperin Kiara Beck verlässt die Wolfsburger Fußballerinnen, unterschreibt für drei Jahre bei Oberliga-Primus VfB Stuttgart.

Zu einem Einsatz in der Bundesliga reichte es für Kiara Beck bisher nicht bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Und sehr wahrscheinlich wird es damit auch nichts mehr: Die Torhüterin Nummer 4 der Wölfinnen verlässt den Klub nach zwei Jahren im Sommer, hat beim VfB Stuttgart einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Dort trifft sie auf einen Verantwortlichen, den sie beim VfL bestens kennen...

Sascha Glass soll die VfB-Fußballerinnen in die Bundesliga führen

Sascha Glass ist seit dem vergangenen Sommer sportlicher Leiter bei den VfB-Fußballerinnen, soll Stuttgart auch bei den Frauen langfristig in die Bundesliga führen. Aktuell ist das Team Tabellenführer in der viertklassigen Oberliga. In Wolfsburg war Glass zwischen 2014 und 2017 zunächst Coach der B-Juniorinnen, trainierte im Anschluss für zwei Jahre die Zweitvertretung, ehe es ihn in die Bundesliga zum SC Sand und zuletzt zum 1. FC Köln zog. Der Kontakt nach Wolfsburg ist nie abgerissen. Seine Frau hatte er hier kennengelernt, in den Osterferien schaute er auch mal beim Training der Bundesliga-Fußballerinnen vorbei.

Sascha Glass, hier im Jahr 2018 als Trainer des SC Sand, verpflichtete als sportlicher Leiter des VfB Stuttgart die Wolfsburger Nachwuchskeeperin Kiara Beck. © regios24 | Darius Simka/regios24

Beck stand beim VfL in den vergangenen zwei Jahren für die U20 (23 Einsätze) im Kasten, im Bundesliga-Team steht sie in der Hierarchie hinter Nationaltorhüterin Merle Frohms, Lisa Schmitz und Anneke Borbe auf Rang 4, die 19 Jahre alte Keeperin schaffte es für das Heimspiel gegen Werder Bremen (1:0) kurz vor Weihnachten einmal in den Kader.

Rückt Nachwuchs-Nationalkeeperin Smolarczyk für Beck auf?

Für sie ist der Wechsel nach Stuttgart ein Schritt zurück Richtung Heimat. Sie stammt aus dem Kreis Tuttlingen, rund eineinhalb Stunden von Stuttgart entfernt, hatte vor ihrer Zeit in Wolfsburg beim SC Freiburg im Nachwuchs gespielt. Glass sagt über seine neue Keeperin: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Kiara eine der talentiertesten Torspielerinnen in Deutschland für uns gewinnen konnten, um unsere ambitionierten Ziele in den nächsten Jahren zu erreichen. Kiara ist sehr ehrgeizig, kommt aus der Region und passt sportlich wie menschlich sehr gut in unser Team. An dieser Stelle gilt unser Dank auch Ralf Kellermann vom VfL Wolfsburg für die sehr angenehmen Gespräche.“

VfL-Nachwucskeeperin Nelly Smolarczyk mit B-Juniorinnen-Coach Markus Herbst. © regios24 | Helge Landmann

Für Beck aufrücken könnte mit der gerade 17 Jahre alt gewordenen Nelly Smolarczyk ein weiteres Toptalent auf der Torhüterposition. Smolarczyk war vor der Saison aus dem Nachwuchs des FC Bayern zum VfL gewechselt. Sie ist aktuelle Nationalkeeperin in der deutschen U17 und hatte einen großen Anteil daran, dass die Wolfsburger B-Juniorinnen den Einzug in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft geschafft haben. Smolarczyk könnte mit den Bundesliga-Keeperinnen trainieren und weiter Spielpraxis in der U20 sammeln, die nach dem fast sicheren Abstieg in dieser Saison dann in der Regionalliga spielt.