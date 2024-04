Wolfsburg. Die Cheftrainerin der Zweitliga-Fußballerinnen des SV Meppen kehrt ab der kommenden Spielzeit in Tommy Stroots Stab zurück.

Das ist mal eine Überraschung: Bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg tut sich was im Trainerteam: Der Bundesliga-Zweite gab am Montag die Verpflichtung von Carin Bakhuis bekannt. Die Cheftrainerin des Zweitligisten SV Meppen rückt bei den Wölfinnen wieder ins zweite Glied hinter Tommy Stroot – das hatte sie schon einmal gemacht...

2020 holte der jetzige VfL-Chefcoach die Niederländerin zu Twente Enschede, in ihrem gemeinsamen Jahr in Enschede gewannen sie die Meisterschaft, ehe Stroot sich 2021 gen Wolfsburg verabschiedete. Drei Jahre später kommt es zur erneuten Zusammenarbeit.

Meppen hätte seine Cheftrainerin gerne gehalten

Bakhuis hat sich in den vergangenen zwei Jahren in Meppen einen Namen gemacht, auch wenn sie mit dem SV in die 2. Liga abstieg, aktuell kämpft sie um den direkten Wiederaufstieg. Im Emsland hätte man gerne mit ihr verlängert, heißt es in einer SVM-Mitteilung. „Dass der VfL ihr neue Möglichkeiten und Perspektiven zur weiteren persönlichen Entwicklung und ein internationales fußballerisches Umfeld bieten kann, sind jedoch schlagende Argumente“, so die Sportliche Leiterin Maria Reisinger.

Stroot betonte vor dem Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison, er und Bakhuis hätten eine „wahnsinnige Verbindung“. Wie lange sie nun beim VfL zusammenarbeiten, ist offen: Stroots Vertrag läuft 2025 aus. Klub und Coach befinden sich in Gesprächen