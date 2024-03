Braunschweig. Die Führungsspielerin verlässt die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Eine Rückkehr der Niederländerin nach England steht im Raum.

Ihr Abgang hatte sich bereits angedeutet. Nun ist er offiziell. Abwehrspielerin Dominique Janssen verlässt den Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach Ablauf der Saison. Das Ziel der 29 Jahre alten Niederländerin soll England sein. Dort spielte sie bereits von 2015 bis 2019 für den FC Arsenal. Zuvor war sie in der Bundesliga von 2013 bis 2015 für die SGS Essen aufgelaufen.

Beim VfL absolvierte die 1,75 große Frau in dieser Spielzeit zehn Ligaspiele, erzielte drei Tore, ein Eigentor und gab eine Vorlage. Sie gehört zum unumstrittenen Stammpersonal im Team von Trainer Tommy Stroot. In der kommenden Saison müssen die Wölfinnen vermutlich einen größeren Kader-Umbruch verkraften. Schon der Abgang Lena Oberdorfs zum Rivalen FC Bayern schockte den Wolfsburger Anhang sehr.

Janssen spielte in Deutschland nicht nur für den VfL Wolfsburg

Janssen hat die Chance, sich mit einem Double zu verabschieden. Am Dienstagabend zog Wolfsburg souverän ins Halbfinale des DFB-Pokals gegen die SGS Essen ein. Das Viertelfinale gegen die TSG 1899 Hoffenheim um Ex-Coach Stephan Lerch ging 3:0 aus. In der Meisterschaft hat der VfL einen Zähler Rückstand auf die Bayern. Das direkte Duell steht noch an. Für die Endrunde der Champions League konnte sich das Team nicht qualifizieren.

Für Stroot und Ralf Kellermann, den Direktor Frauenfußball, steht nun die Aufgabe an, Janssen zu ersetzen. Im vergangenen Sommer hatte der VfL bereits die Niederländerin Caitlin Dijkstra verpflichtet, die im Nationalteam mit Janssen spielt. Sie wurde für die laufende Saison an Twente Enschede verliehen.

Ralf Kellermann lobt Caitlin Dijkstra, die im Sommer nach Wolfsburg kommt

Kellermann sagte im Sommer: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Caitlin eine international erfahrene Innenverteidigerin verpflichten können. Ich bin davon überzeugt, dass sie großes Potenzial besitzt und mit ihren defensiven Fähigkeiten auf lange Sicht eine wichtige Verstärkung für unser Team sein wird. Aufgrund der aktuellen Kadersituation wollen wir ihr die Möglichkeit bieten, sich zunächst noch ein Jahr beim FC Twente Enschede auf dem Niveau weiterzuentwickeln, ehe sie nach Wolfsburg kommt.“ Ob sie Janssen ersetzen kann, muss sich zeigen.