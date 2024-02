Wolfsburg. Das Personalaufgebot beim VfL Wolfsburg ist wieder größer geworden. Für Trainer Niko Kovac ist das gut, für einige Spieler schlecht.

In Sachen Ergebnisse heißt es beim VfL Wolfsburg derzeit: Und täglich grüßt das Murmeltier. Ein Unentschieden jagt das nächste, zuletzt beim 2:2 in Frankfurt am Sonntag. Das Team verharrt in der Fußball-Bundesliga im unteren Tabellenmittelfeld. Personell hingegen ist reichlich Bewegung drin. Außer dem verletzten Rogério sind alle Akteure einsatzbereit. Lukas Nmecha, Patrick Wimmer, Tiago Tomás – die nach Verletzungen zurückgekehrten Spieler sorgen vor allem in der Offensive für einen großen Konkurrenzkampf. Die Folge: Einige Profis sind zurzeit völlig abgemeldet. Drei von ihnen dürfte das überhaupt nicht schmecken, hoffen sie doch auf Einsätze für ihr Land bei der EM im Sommer.