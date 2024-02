Wolfsburg. VfL Wolfsburgs Trainer weiß die Rückendeckung durch Schäfer zu schätzen. Am Sonntag in Frankfurt hat er personell die Qual der Wahl.

Nichts hören, nichts lesen – Niko Kovac hatte zuletzt öfter erklärt, wie er mit der schwierigen sportlichen Situation beim VfL Wolfsburg und den dadurch aufgekommenen Diskussionen um seine Person umgeht. Vielleicht liegt es daran, dass der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Freitag überrascht wurde von der Frage nach seiner Meinung zu dem bevorstehenden Comeback von Toni Kroos in der deutschen Nationalmannschaft. Rückkehrer hat der Wolfsburg-Coach auch in seiner eigenen Mannschaft. Und die bringen Kovac vor der Partie bei Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr) in eine komfortable Situation.