Wolfsburg. Die Fanszenen der deutschen Erst- und Zweitligisten haben bewiesen, dass sie ein Faktor sind im Profifußball, meint Christian Buchler

Am Scheitern des umstrittenen Investoren-Einstiegs in die Deutsche Fußball-Liga (DFL) haben die aktiven Fanszenen der deutschen Profifußball-Klubs einen erheblichen Anteil – und das ist gut so. Mit ihrem mehrwöchigen Tennisball-Protest in den Stadien der ersten und zweiten Liga haben die Fankurven gezeigt, dass sie hierzulande ein ernstzunehmender Bestandteil und Faktor des Spektakels Bundesliga-Fußball sind.