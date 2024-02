Braunschweig. Was sagt der Deutsche Tennis-Verband? Wie kommen die Bälle ins Stadion? Und was passiert mit ihnen? Der VfL Wolfsburg beschenkt Kitas.

Die Proteste zahlreicher Fußball-Fans gegen den Einstieg eines Investors in der Deutschen Fußball-Liga (DFL) laufen seit Wochen. In vielen deutschen Stadien fliegen daher Tennisbälle auf den Rasen, um Spielunterbrechungen zu provozieren. Mehrere Spiele in den ersten beiden Profi-Ligen standen bereits vor dem Abbruch. Etwa die Partie des VfL Wolfsburg bei Union Berlin oder die von Hannover 96 beim Hamburger SV. Rund um das Thema beantworten wir fünf Fragen.