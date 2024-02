Wolfsburg. Heikler Protest: Ein Teil der Wölfe-Fans plädiert sogar dafür, dass Werksklubs wie der VfL Wolfsburg nicht Konzern-Töchter sein dürfen.

Die Fanproteste in den deutschen Fußball-Stadien bleiben das beherrschende Thema , auch beim VfL Wolfsburg: Da demonstrierte ein Teil der Anhänger in der Nordkurve am Samstag anlässlich des Bundesliga-Heimspiels gegen Borussia Dortmund nicht nur mehr gegen den geplanten Einstieg eines Großinvestors in die Deutsche Fußball-Liga (DFL), sondern nun auch gegen die Ausnahmeregelung, die es dem VfL erlaubt, eine Konzerntochter von Volkswagen zu sein.