Nürnberg/Wolfsburg. Die Anführerin des VfL Wolfsburg will die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris gleich im ersten Spiel in Lyon klarmachen.

Der 9:1-Kantersieg der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg beim 1. FC Nürnberg wird auch den acht deutschen Nationalspielerinnen ein gutes Gefühl für die kommenden Tage geben. Und während am Wolfsburger Elsterweg zwar in Kleingruppen weiter trainiert wird, ist die Aufgabe für die DFB-Auswahl bedeutend wichtiger: Deutschland trifft am Freitagabend (21 Uhr) in Lyon im Play-off-Halbfinale der Nations League auf Frankreich. Mit Alexandra Popp hat sich eine Wolfsburgerin in Nürnberg genau so eingestimmt, wie sie es auch gegen die Französinnen am liebsten regelt: mit einem Doppelpack.