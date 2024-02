Nürnberg. Die erst 17 Jahre alte Karla Brinkmann kam beim 9:1 der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in Nürnberg zu ihrer Bundesliga-Premiere.

Für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg war das 9:1 in der Bundesliga beim 1. FC Nürnberg der höchste Saisonsieg und eine womöglich noch mal wichtige signifikante Verbesserung, was das Torverhältnis betrifft. Für VfLerin Karla Brinkmann dürfte dieser Auswärtstrip aber noch einmal eine speziellere Bedeutung gehabt haben: Die erst 17 Jahre alte Abwehrspielerin feierte beim VfL-Schützenfest ihr Debüt in der Bundesliga. Und das hätte es fast gar nicht gegeben...