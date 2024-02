Wolfsburg. Die Co-Kapitänin könnte nach Lena Oberdorf die nächste Spielerin sein, die den VfL Wolfsburg verlässt.

Der Transfer von Lena Oberdorf zum FC Bayern München überstrahlte die Woche beim VfL Wolfsburg und wird den Klub aller Voraussicht nach auch in den kommenden Wochen beschäftigen, womöglich eine Signalwirkung im negativen Sinne haben. Denn weitere Spielerinnen, deren Verträge im Sommer auslaufen wie Svenja Huth, Marina Hegering (wechselt womöglich in den Trainerstab) und Dominique Janssen könnten folgen. Zumindest letztere ist am Samstag (12 Uhr, live und kostenpflichtig bei Dazn und MagentaSport) auch nicht dabei, wenn der VfL in der Frauenfußball-Bundesliga wieder beim 1. FC Nürnberg gefordert ist.