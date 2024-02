Wolfsburg. Koen Casteels steigt Freitag ins Training ein. Ein weiterer Angreifer ist nach langer Verletzungspause wieder eine Option.

„Wenn er grünes Licht gibt, wird er am Wochenende auch auf dem Feld stehen“, sagte Trainer Nico Kovac bei der Pressekonferenz vor dem Spiel des VfL Wolfsburggegen den BVB über seinen Stammtorhüter. Koen Casteels fiel für das Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin wegen einer Rückenprellung aus. Auf der Torwartposition kam es daher zum Wechsel zu Wolfsburgs Ersatztorhüter Pavao Pervan. Doch der Verletzte ist wieder fit und kehrt am Freitag wieder zurück ins Mannschaftstraining. Der Torwart solle selbst entscheiden, ob er sich beim Heimspiel gegen Dortmund gesund genug fühlt, um im Kader oder in der Startaufstellung zu stehen, so Kovac.