Wolfsburg. Der Trainer des VfL Wolfsburg steht in der Bundesliga weiter unter Druck. Mit Dortmund wartet nun das erste von vier Top-Teams.

Das Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr, Volkswagen-Arena) ist für den VfL Wolfsburg der Auftakt zu vier ganz harten Wochen in der Fußball-Bundesliga. Mit Frankfurt, Stuttgart und Leverkusen warten anschließend drei weitere Gegner aus den Top 6 der Liga auf die Grün-Weißen. Eine Frage wird dabei sein: Könnte der VfL in den kommenden Wochen doch noch einmal gefährlich nah an die Abstiegsplätze hinabrutschen? Die zweite Frage: Wenn ja, wird Trainer Niko Kovac das überhaupt noch in seiner derzeitigen Funktion miterleben?