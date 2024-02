Wolfsburg. Im Sommer 2023 verletzte sich das US-Talent bei einem Unfall, seitdem hat der VfL Wolfsburg Probleme, mit dem Profi Kontakt zu halten.

Die Transferperiode im Januar ging zu Ende, und auch in dieser hat sich für Ulysses Llanez nichts geändert. Der 22-Jährige ist offiziell immer noch ein Profi des VfL Wolfsburg. Dabei hat man ihn beim Fußball-Bundesligisten schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Daran wird sich so schnell wohl auch nicht etwas ändern. Im Gegenteil: Spätestens im Sommer werden sich die Wege des VfL und Llanez endgültig trennen. So viel scheint bereits jetzt klar, auch wenn ansonsten bei dem Spieler vieles im Unklaren ist.