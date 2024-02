Wolfsburg. Der Neuzugang des VfL Wolfsburg trug in der Vergangenheit schon viele Spitznamen. In seinem neuen Team hat er auch schon einen.

In seiner Zeit bei Rot-Weiß Essen hatte Kevin Behrens den Spitznamen Thor. Der Körperbau, die langen blonden Haare – da passte die Referenz an den germanischen Donnergott nur zu gut. Beim VfL Wolfsburg klingt es weniger nach Mythologie, wenn Spieler und Trainer des Fußball-Bundesligisten den Neuzugang von Union Berlin rufen. „Behre“ wird der 33-Jährige ganz simpel genannt, genauso wie zuvor in der Hauptstadt. Auch die Trikotnummer 17 hat er übernommen. Nur die Torflaute, die würde der Angreifer bei seinem neuen Arbeitgeber dann doch ganz gerne beenden.